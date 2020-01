Carlsen spilte med svarte brikker og gikk tidlig for remis i 2. runde av turneringen som holdes i den nederlandske kystbyen Wijk aan Zee.

Etter 61 trekk tok Carlsen kinesiske Yu i hånden da stillingen var helt jevn og det gikk mot remis.

– Det ble ikke noe spennende parti, akkurat, men slik er det, sa han til TV 2 etterpå.

– Yu spilte den mest solide varianten. Jeg prøvde å spille litt annerledes, men det ble bare tull. Jeg var litt bekymret for hva som ville skje om han ikke tok løperen min på g5. Han tok den, og da visste han at han ikke kunne tape etter det. Det var et trygt valg, men da mistet han også muligheten til å spille noe særlig, analyserte Carlsen.

Han var ikke veldig overrasket over at dagens parti ble som det ble.

– Han tapte langt parti i går. så jeg forventet at han spilte forsiktig. I dag ender det bare opp som en arbeidsdag. Det er ikke så veldig inspirerende, men jeg vet at det blir noen slike dager i løpet av 13 runder. Nå har det skjedd to dager på rad.



Carlsen jakter på sin åttende seier i turneringen i Nederland. Nå har han ett poeng etter to runder.

Nærmer seg rekord

I tredje runde av turneringen på mandag, skal Carlsen i aksjon mot Jeffery Xiong. Carlsen får fordelen av å spille med hvite brikker mot den 19 år-gamle amerikaneren som er rangert som nummer 33 i verden.

Et ekstra spenningsmoment de neste dagene blir om Carlsen kan slå Sergej Tiviakovs rekord. Han hadde 110 klassiske sjakkpartier på rad uten tap. Etter i dag står Carlsen på 109 partier.

29-åringen må betegnes som kongen av Wijk aan Zee, hvor han har vunnet sju ganger tidligere. Neste på lista er legenden Vishy Anand fra India, som har hentet hjem fem turneringsseirer.

Turneringen sendes på TV 2 Sport 2 og Sumo de neste to ukene.

