«Kongen av Trondheim Spektrum» herjet og sendte Norge videre i EM

To minutter senere tok Frankrike ledelsen for første gang i oppgjøret da Abalo scoret 12-11. Ut første omgang fulgte lagene hverandre tett, uten at Norge klarte å ta tilbake ledelsen. I stedet var det Frankrike som gikk til pause med en 15-14-ledelse.

– Norge begynte ekstremt bra og sto godt bakover. De spilte seg til sjanser, men utfordringen for Norge er at de misbruker veldig mange muligheter, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Så koblet Norge et godt grep om kampem med 8-5, men så kom Frankrike tilbake på 10-10. Norge plukket opp mye av krysningsspillet til Frankrike, som så endrer litt angrepsspillet med Ludovic Fabregas på linjen. Da kom Frankrike til gode muligheter. Hovedproblemet til Norge er at de brente for mange målsjanser, fortsetter Svele.

Norge knep seieren

Frankrike åpnet den andre omgangen best, og var oppe i en 18-15-ledelse, men til tross for at Norge var én mann mindre på grunn av Petter Øverbys tominutter, reduserte de den franske ledelsen til ett mål.

Det ble starten på en meget frisk periode for Norge, som var tilbake i ledelsen på 20-19 på Magnus Jøndals kontringsmål åtte minutter inn i den nye omgangen.

Takket være noen gode redninger av Torbjørn Bergerud, var Norge oppe i en tremålsledelse på både 25-22 og 26-23. I sluttminuttene var Norge sterkest og vant 28-26.

Portugal står med fire poeng etter at de slo Bosnia-Hercegovina 27-24 tidligere søndag. Norge skal ut mot Portugal i Trondheim tirsdag kveld.

Saken oppdateres!