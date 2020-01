Siden brannene startet i september har nærmere 100.000 kvadratkilometer svidd av. Minst 26 personer og over 800 millioner dyr har mistet livet i brannene.

70.000 frivillige har slått seg sammen med brannmennene i arbeidet mot flammene. Det florerer av videoer på sosiale medier hvor både frivillige og brannmenn redder koalabjørner ut av faresonene.

I mange av snuttene kan man se mennesker helle vann fra flasker til dehydrerte koalaer.

– Ikke hell fra flasker

Ifølge dyrebeskyttelsen i Frankston i Australia, er dette er svært risikabel måte å gjøre dette på, ettersom koalabjørnene kan få vann på lungene og drukne. Dette har dessverre blitt skjebnen til flere av dem.

– Den lille koalaen i midten er Arnie. Han overlevde hetebølgen og branner med kun mindre brannskader på føttene og hendene. Han mistet sin mor og sitt hjem. Noen veldig omsorgsfulle mennesker gjorde det ethvert menneske ville gjort og tilbød han vann fra flasken sin. De visste ikke at når en koala holder hodet opp og tar inn for mye vann, kan det lett komme i lungene og være dødelig. Dette var det som skjedde med Arnie, skriver de i innlegget sitt.

En ekstra risiko



Dyrebeskyttelsen i Frankston opplyser at koalaer får mesteparten av vannet via eukalyptusblader som de spiser. De drikker ikke ofte vann, men når de gjør det, har de ansiktet ned og drikker små mengder med tungen.

– Vennligst ikke gi vann til koalaer ved å helle vann fra flasker til deres munn. Sett en skål med vann på bakken eller hell vannet i hatten, hjelmen eller koppen din og plasser det i nærheten av koalaens munn, oppfordrer de.

– Med alle videoene som blir virale av folk som gir dem vann fra flasker, har de en ekstra risiko i en allerede farlig tid, skriver de.

Populasjonen av koalaer er i trøbbel, men dette skyldes en gradvis avskogningsprosess gjennom mange år.

Dette har blitt forverret av de nylige brannene, men skadeomfanget er ukjent ifølge The Guardian.

Flytte til New Zealand

Flere tusen har skrevet under på en underskriftskampanje om å flytte de brannrammede koalabjørnene i Australia til nabolandet New Zealand.

– Koalaene er funksjonelt utryddet i Australia og kan blomstre i New Zealand, som mange andre australasiatiske arter gjør, heter det i kampanjen som søndag kveld norsk tid var underskrevet av mer enn 5.000 personer.

– De vil ikke ødelegge vårt lokale økosystem, siden koalabjørner typisk lever i åpne eukalyptusskoger og bladene på disse trærne utgjør mesteparten av dietten, heter det videre.

I kampanjen understrekes det at New Zealand har nærmere 300 kvadratkilometer med eukalyptusskog slik som i Australia.

Å introdusere australske arter til New Zealand har imidlertid gitt utilsiktede konsekvenser før. Etter at pungrotter ble importert i 1850-årene for å etablere en pelsnæring i landet, eksploderte populasjonen rask til et milliontall, og de anses i dag som skadedyr.