Like etter klokken 14 lørdag, meldte Vest politidistrikt at en båt hadde gått på et skjær utenfor Sotra.

Brannvesenet sendte to båter for å hjelpe havaristen, opplyste politiet på Twitter.

Like før klokken 15 opplyste Hovedredningssentraken i Sør-Norge, at en av brannbåtene som ble sendt på oppdraget, selv hadde fått motorhavari.

– HRS sender redningsskøyte fra Bergen for å overta opprinnelig havarist, melder HRS Sør-Norge på Twitter.

Tre personer var om bord i båten som gikk på skjæret, og alle er fysisk uskadd.