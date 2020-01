Kristoffersen på andreplass tross utstyrssvikt: – Jeg kjørte bare 50 prosent i første omgang

Se Kristoffersens renn i finaleomgangen i Adelboden øverst!

Henrik Kristoffersen måtte levere en superomgang for å ha sjansen til å hamle opp med sveitseren Daniel Yule, etter at nordmannen lå på åttendeplass etter førsteomgang.

Kristoffersen reiste seg mesterlig i finaleomgangen og sikret seg til slutt andreplassen i Adelboden.

Daniel Yule tok seieren 0,23 sekunder foran Kristoffersen – til tross for at sveitseren gjorde en feil i midtpartiet. Østerrikeren Marco Schwarz endte på tredeplass, 0.28 bak vinneren.

– Det var fortjent at Yule vant, han kjører bra om dagen. Vi gjorde feil med utstyret i første omgang, og jeg gjorde en feil. Det var ikke optimalt i andre omgang heller, men mye bedre. Vi gir oss selv muligheten, i hvert fall, sa Kristoffersen til TV 2 etter andreplassen.

– Det ble vanskelig å ta inn sju tiendeler ned her, men jeg tok inn fem, så det var nesten. Man får alltid puls når du ser man er 0,16 og 0,17 foran. Jeg visste at jeg avsluttet bra, og helt okey. Det er bra for skisporten at Yule vant og Marco Schwarz ble nummer tre, konkluderte han.

Med søndagens andreplass topper fortsatt Kristoffersen sammenlagtcupen i alpint, 32 poeng foran søndagens slalåmvinner Yule.

– Kristoffersen tok ledelsen og leverte sjette beste omgangstid i finaleomgangen. Han havnet på pallen igjen, sin 59. pallplass i verdenscupen totalt. Det er enormt av Henrik, poengterte TV 2-kommentator Peder Mørtvedt etter Kristoffersens finaleomgang.

– Henrik kjørte helt rått i denne krevende slalåmløypen i Adelboden, roste TV 2-ekspert Christopher Frankum.

– Kjørte bare 50 prosent

Da Kristoffersen kjørte over målstreken i første omgang på 53,82 sekund holdt det til en foreløpig fjerdeplass. Senere i omgangen ble han dyttet ned til 8. plassen.

Etterpå var det en misfornøyd Kristoffersen som møtte TV 2.

– Det var det samme problemet som i går. Det hakket og ristet, og jeg vet ikke hva som skjer, sa han til TV 2.

– Valgte du noe feil?

– Jeg vet ikke, vi får se på video, så får vi se. Men med utstyret i dag kjørte jeg på 50 prosent nedover, og det holder ikke. Det kan hende utstyret var litt aggressivt. Jeg vet ikke. Hvis vi hadde gått ned på aggressivitet så hadde det hakket mindre. Det vil ikke så skarpe kanter, og annerledes sko, sa han.