Det bekrefter den japanske klubben på sin hjemmeside søndag.

Elyounoussi har skrevet under på en toårsavtale med den japanske klubben. Shonan ble tredje sist forrige sesong og måtte ut i kvalifisering for å holde plassen, men klarte å holde seg etter 1-1 mot Tokushima Vortis fra nivået under.

Landslagsspissen har stått uten kontrakt siden avtalen hans med AIK løp ut ved årsskiftet.

– Jeg er takknemlig for å ha fått denne muligheten. Jeg har hørt mye bra om Japan og japansk fotball. Nå ser jeg fram til å møte alle ledere, spillere og supportere, sier Elyounoussi ifølge Expressen.

Hans nye arbeidsgiver i Japan blir hans niende klubb. 31-åringen har tidligere spilt for Fredrikstad, Heerenveen, Lillestrøm, Rosenborg, Hoffenheim, Olympiakos, Qarabag og AIK.

På 68 kamper i AIK ble det SM-gull, 22 mål og ti målgivende pasninger på Elyounoussi.

