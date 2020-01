Avgjørelsen kommer etter at flere har truet med å boikotte håndballarrangementer i arenaen.

Oslofjord Arena er en del av Oslofjord Convention Center (OCC), som eies av Brunstadstiftelsen. Den ble etablert i 2002 av Brunstad Christian Church (BCC), som tidligere var kjent som Smiths Venner.

Søndag melder Håndballforbundet at de har vedtatt ikke å legge sine arrangementer til Oslofjord Arena.

Ulikt syn på homofili

Flere klubber, spillere og trenere landet rundt har henvendt seg til NHF nettopp for å be om denne avgjørelsen.

TOK VALGET: Håndballpresident Kåre Geir Lio. Foto: NTB scanpix

«Budskapet i henvendelsene har i stor grad handlet om anleggets kobling til Brunstad Christian Church («Smiths Venner»), og at trossamfunnets syn på homofili ikke er i tråd med Norges Håndballforbunds verdigrunnlag», skriver forbundet.

– Det er viktig for oss at alle medlemmer føler seg trygge på at våre verdier etterleves i vår aktivitet og våre arrangementer. Slik eiersituasjonen ved Oslofjord Arena er nå, har styret kommet frem til at Norges Håndballforbund ikke vil gjennomføre arrangementer der, sier håndballpresident Kåre Geir Lio.

Truet i brev

Kritikken har haglet etter at finalerunden i Lerøy-serien for 18-åringer ble lagt til Oslofjord Arena.

Blant dem som har uttalt seg svært kritisk om hallen, er ledere i Larvik Turn, Haslum IL og Byåsen.

«Byåsen Håndball Bredde kommer mest sannsynlig til å trekke vårt lag fra denne helgen. Og dette initiativet kommer ikke fra klubben, men (...) fra spillerne selv», skrev trondheimsklubben i et brev til Håndballforbundet.