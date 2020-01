Den 28. april i fjor kjørte en 35 år gammel mann på en motorsykkel langs Mortimer Road i Sheffield i England.

Et annet sted på veien kjører føreren av en Subaru med en fart på opptil 110 kilometer i timen.

Idet sjåføren av bilen skal runde en venstresving er farten for høy slik at bilen havner over i motsatt kjørefelt. Mens bilføreren prøver å gjenvinne kontrollen kaster motorsyklisten seg på bremsen. Dessverre er det allerede for sent, og de to trafikantene kolliderer front mot front.

Videoen viser at motorsyklisten blir slengt gjennom lufta.

Se den dramatiske videoen toppen av saken.

– Ville ikke overlevd

Sjåføren av motorsykkelen brakk ryggen, halebeinet og et håndledd i krasjen. Politiet i South Yorkshire skriver i en pressemelding at skadene trolig vil prege mannen resten av livet. I tillegg ble motorsykkelen, en Suzuki K7, totalskadd i ulykken.

Motorsyklisten har uttalt at han kan takke utstyret han hadde på seg for at han overlevde krasjen. Det sier politiet seg enig i.

– I en ideell verden hadde alle kjørt med 100 prosent forsiktighet hele tiden. Dessverre er det ikke slik, sier politimann Phil Carson i uttalelsen.

– Sjåføren av personbilen var ikke tidligere straffeforfulgt, men i denne hendelsen viste han total mangel på ansvarfølelse. Heldigvis hadde motorsyklisten på seg en skinndress med airbag, som ble utløst idet han ble kastet av sykkelen. Uten den, med tanke på farten kollisjonen skjedde i, ville han nok ikke overlevd, sier han,

Sjåføren ble fengslet

Florian Pratt (41) som var føreren av Subaruen fikk 16 måneders fengsel. Dommeren begrunnet avgjørelsen med at kjøringen var hensynsløs.

– Alle som kjører en sportsbil med mange hestekrefter må være bevisst på både bilens evner og ens egne evner som sjåfør. Du klarte ikke å beregne svingen som førte til denne ulykken. Uansett hvilket kjøretøy man kjører må man vise aktsomhet, sa dommer David Dixon til den tiltalte under rettsaken, ifølge pressemeldingen.

OVERLEVDE: Politiet mener at motorsyklisten kan takke riktig utstyr for at han overlevde krasjen. Skjermdump: South Yorkshire Police

Advarer

Politiet har nå valgt å frigi videoen for å komme med både en oppfordring og en skarp advarsel.

– Vi ser ofte motorsyklister kun iført shorts og joggesko, også tror de at det er greit fordi de har tatt på seg hjelm. Det er det ikke. Selv om du kjører forsiktig betyr ikke det at alle andre gjør det, slår Carson fast.

Han oppfordrer alle til å ta på seg beskyttelsesutstyr før man legger ut på veien.

– Det er kanskje dyrt, men uten, så står livet ditt i fare, avslutter han i pressemeldingen.