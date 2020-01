Det har ikke vært lett å spå lagoppstillingene til José Mourinho under hans tid i Tottenham.

Lørdag overrasket han de aller fleste ved å gi 20 år gamle Japhet Tanganga sin Premier League-debut mot den suverene serieleder Liverpool.

En skikkelig ilddåp, men til tross for at det ble et knepent 0-1-tap må det sies at unggutten besto prøven.

Imponerte Klopp

Som en del av en midtstoppertrio var Tanganga en av Tottenhams beste spillere i første omgang og hadde kontroll på Sadio Mané. Et stykke ut i andre omgang måtte han vikariere på venstrebacken – her fikk han bryne seg på Mohamed Salah, men kom ut av også den duellen med æren i behold.

Den unge midtstopperen fikk mye ros av TV 2s ekspertkorps i Premier League-studioet, og også sjefen selv var svært godt fornøyd.

– Hans første kamp i Premier League og han gjorde det fantastisk. Først med Mané og så med Salah. Jeg vil ikke ta æren for det. Jeg har kun jobbet med ham i noen måneder. Det er akademiet som skal ha æren, sa Mourinho på pressekonferansen ifølge nettstedet football.london.

Mourinho la ikke skjul på at Tanganga var et ubeskrevet blad, og portugiseren tror at også motstanderne ble overrasket over laguttaket hans.

– Jeg tror Mané og Salah vet hvem han er nå. De hadde ikke peiling før kampstart. Jeg tror de så på laguttaket og lurte på hvor denne fyren spilte på banen. Nå tror jeg at de vet det.

Heller ikke Jürgen Klopp hadde hørt om den unge midtstopperen før – og lot seg imponere.

– Jeg visste ikke om han og det var en overraskelse. Han spilte veldig bra. Det var fint da publikum ropte navnet hans. Var det hans første Premier League-kamp? Veldig imponerende.

Fikk beskjeden tirsdag

Hovedpersonen selv var fornøyd med egen debut, til tross for at det ble et surt tap. Han kan fortelle at han fikk beskjeden om at han skulle spille allerede tirsdag.

– Det var en bittersøt debut. Jeg fikk spørsmål på tirsdag om jeg ville spille og jeg sa ja. «Du vil ikke være redd?» og jeg sa nei. De andre guttene har vært fantastiske. De har støttet og oppmuntret meg hele uken.

– Dette betyr mye. Helt ærlig. Det er dette man drømmer om som liten gutt. Man ser det på TV og tenker at man vil være der selv. Og det er en fantastisk følelse når man først får den sjansen, sier Tanganga til Tottenhams egen mediekanal.