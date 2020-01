I denne bygården fant Kari 100 rotter

– Dette er typisk, sier Kari Rigstad. Hun er biolog og skadedyrtekniker i Pelias (tidligere Norsk Skadedyrkontroll).

Hun peker på en søppelkasse som er så full at lokket ikke går igjen.

– Det er ikke noe problem for en rotte å hoppe oppi her og kose seg, sier hun.

Hun sier det er flere faktorer som gjør at rottene trives og slår seg ned i bygårder i Oslo. Og når vinteren byr på flere pluss- enn minusgrader, trives de ekstra godt.

– Kulde tar knekken på de svakeste individene, og når det ikke er snø til å dekke søppel og nedfallsfrukt, er det lett for dyrene å finne.

Flere henvendelser på vinteren

Ute i naturen får de heller ikke unger like ofte når det er kaldt, mens de under gode forhold formerer seg ofte.

Årets vinter legger derfor opp til rottefest.

Rigstad forventer å få flere henvendelser fra fortvilte huseiere etter en mild vinter. Hun er også redd gamle rottereir får fotfeste igjen.

– I denne gården har jeg fanget over 100 rotter.

TV 2 er med henne ned i en kjeller i en bygård i Oslo, der de i fjor hadde et stort rotteproblem.

– Første gang jeg var her lukta jeg at det var rotter her. Jeg fikk klippa hengelåsen til en av kjellerbodene, også fant jeg et rottebol inne i en sofapute. De hadde unger og hele pakka, og lå der og hadde det trivelig.

Dette blir fort skjebnen for dyr som beveger seg inn i hus. Foto: Pelias

Tiltak

Problemet i bygården oppstod fordi nabogården var dårlig på å håndtere søpla.

– Sørg for at bygget er tett, sørg for god opprydning, fjern søppel og sjekk at alle søppelkasser er tette og at lokkene kan lukkes, er Rigstads beste tips.

Har man frukttrær bør nedfallsfrukten plukkes opp. I kjelleren burde ikke isolasjon være lett tilgjengelig for små gnagere.

Hun sier hele bygårder burde gå sammen, for rottene forstår ikke forskjell på husnumrene.

– Det naboen gjør kan påvirke deg. Så her er det lov til å kjefte på naboen!

Forsikringsselskapet Tryg har flere konkrete tips til hvordan unngå rotteinvasjon: