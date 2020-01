Cheryl Grimmer hadde tilbrakt dagen på en strand med moren og sine tre brødre i nærheten av byen Wollongong i New South Wales den 12. januar 1970. Treåringen ble sist observert på et skifteområde i tilknytningen til stranden, før hun forsvant. Politiet har jobbet utifra en teori om at hun ble kidnappet.

50 år etter står politiet fortsatt uten spor i saken. Nå utlover australsk politi over 6,1 millioner kroner i dusør for informasjon som kan lede til pågripelse og domfellelse, melder Sky News.

Mann siktet for drap

Etter den angivelige kidnappingen har politiet hatt flere vendinger i saken.

I fjor skulle blant annet en mann møte i retten siktet for drapet på jenta, men retten mente at bevisene var ugyldig, og derfor ble siktelsen droppet.

Dommeren sa at avhøret mannen ga til politiet i 1971 ikke kunne brukes ettersom vedkommende hverken hadde fått tilbud om å ha en forelder, voksen eller advokat til stede, skriver Sky News.

I 2008 sto også en kvinne frem og hevdet at hun var Cheryl Grimmer. En DNA-test motbeviste derimot dette.

I 2011 konkluderte en rettsmedisiner med at Grimmer var død, men siden kroppen aldri ble funnet kunne vedkommende aldri slå fast dødsårsaken.

Politiets hovedteori er at hun ble drept kort tid etter hun forsvant fra stranden.

PÅ STRANDEN: Cheryl Grimmer fotografert på stranden sammen med sine tre brødre den dagen hun forsvant. Foto: New South Wales Police

Vil ha rettferdighet

Grimmer ble født i Bristol i England, men flyttet med familien til Australia i 1969.

FAR OG DATTER: Cheryl Grimmer fotografert sammen med faren sin John. Foto: New South Wales Police

Broren hennes, Rick Nash, har tidligere uttalt at det har vært svært vanskelig for familien at saken aldri har blitt oppklart.

– Det er ikke mulig å beskrive smerten som følger å miste en søster, og hvor stor innvirkning forsvinningen har hatt på hele familien, sa Nash.

Nå håper han at dusøren kan lede til oppklaring.

– Det går ikke en dag uten at vi er minnet på den tragiske måten hun ble tatt fra oss, så vi håper at dusøren er hva som trengs for å få rettferdighet for Cheryl, sier han, ifølge Sky News.

– En million grunner til å stå frem

Drapsetterforsker Daniel Doherty leder etterforskningen. Han sier at dusøren er et virkemiddel for å prøve å få folk som vet noe om saken, til å tørre å stå frem nå.

– Vitner har forklart at de har sett en ukjent mann bære Cheryl i retning en parkeringsplass for 50 år siden, men vi har ikke funnet spor av henne siden, sier han.

– Vi tar imot all informasjon som kan være av nytte i etterforskningen. Det er nå en million grunner til å stå frem, sier Doherty til kanalen.