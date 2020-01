Spanske medier har tidligere skrevet at Barcelona har spurt Xavi om å erstatte trener Ernesto Valverde med øyeblikkelig virkning.

Xavi er for øyeblikket trener for Al-Sadd, og den qatarske klubben har bekreftet at 39-åringen og den spanske storklubben er i forhandlinger.

– Jeg skal ikke nekte for det. Det er forhandlinger om Xavi, og alle snakker om det, men jeg kan si at Xavi per nå er i Al Sadd. Beslutningen er opp til Al-Sadd, Xavi og Barcelona, sa sportsdirektør Muhammad Ghulam Al-Balushi til BeIN lørdag.

– Drømmen min

Xavi selv legger ikke skjul på at det frister å trene klubben han spilte 767 a-lagskamper for mellom 1998 og 2015.

– Å trene Barcelona er drømmen min. Jeg kan ikke legge skjul på det. Alle vet det. Men fokuset mitt er på Al-Sadd. Jeg sier ikke noe annet. Jeg har respekt for Valverde, sa Xavi etter Al Sadds cupkamp mot Al-Rayyan lørdag.

Valverdes tid som Barcelona-trener skal ifølge spanske medier nærme seg slutten etter semifinaletapet mot Atlético Madrid i den spanske supercupen torsdag.

Barcelona leder La Liga på målforskjell foran erkerival Real Madrid etter halvspilt sesong.

Suksessrik karriere

Xavis trenerkarriere er av det korte slaget. Han overtok treneransvaret i Al Sadd i mai, og det er hans til nå eneste trenerjobb på CV-en.

39-åringen vant hele åtte ligatitler, fem mesterligatitler og tre spanske cuptitler med Barcelona.

I tillegg ble han verdensmester med Spania i 2010, samt europamester i 2008 og 2012.

