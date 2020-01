Vegtrafikksentralen har skiltet omkjøring etter at det har gått et steinras mellom Hemtunnelen og Undrumsdalskrysset lørdag kveld.

– Veien blir stengt ved Ås og Gulli for nordgående trafikk, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Torleif Rustad i Sør-Øst politidistrikt sier til TV 2 at det ikke dreier seg om et stort ras, men at de har kalt inn ekspertise for å gjøre en vurdering.

– For at det ikke skal skje noe, har vi sperret veien og laget omkjøringer, opplyser Rustad.