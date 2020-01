Det opplyser Zelenskyjs kontor i en uttalelse lørdag kveld.

Zelenskyj snakket lørdag på telefon med Irans president Hassan Rouhani. «Alle personer som er involvert i tragedien, vil bli straffet», sa Rouhani til Zelenskyj ifølge presidentkontoret i Kiev.

Iran har innrømmet at landets forsvar skjøt ned det ukrainske passasjerflyet som styrtet utenfor Teheran onsdag.

Alle de 176 personene som var om bord, døde.

Beklager hendelsen

Iran beklager hendelsen og sier at de vil oppdatere sine systemer for å forhindre at noe slikt skjer igjen. Samtidig melder Iran at de ansvarlige bak angrepet vil bli straffeforfulgt.

Det samme lover president Hassan Rouhan i en uttalelse lagt ut på Twitter.

– Ytterligere etterforskning pågår for å identifisere og straffeforfølge alle årsakene til denne store og utilgivelige feilen, skriver han.

Offentliggjøringen skjedde ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars på ordre fra landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei.

Khamenei ble ifølge Fars orientert om nedskytingen fredag og innkalte da landets nasjonale sikkerhetsråd. Der ble det gitt klar beskjed om at informasjonen skulle gjøres kjent, ifølge Reuters.

Kort tid etter angrep

Flyet, som var på vei fra Teheran til Kiev, hadde 167 passasjerer og 9 ansatte.

Temperaturen har vært høy mellom Iran og USA etter at den høytstående generalen Qassem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep 3. januar. Nedskytingen av flyet skjedde bare timer etter at Iran avfyrte missiler mot to baser som huset amerikanske, og flere norske, soldater.