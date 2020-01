– Iranske myndigheter kan ha prøvd å dekke over det

Onsdag morgen lokal tid ble et ukrainsk passasjerfly med 176 mennesker om bord skutt ned i Iran. Samtlige mistet livet.

Det var en iransk soldat som var alene om beslutningen, ettersom han trodde det var snakk om en krysserrakett. Landet har nå tatt på seg ansvaret.

Den tidligere etterretningsoffiseren Mahmoud Farahmand sier det kan ha tatt så lang tid for Iran å ta på seg ansvaret, fordi de har prøvd å dekke over det.

– Nå hadde de ikke et annet valg enn å ta på seg skylden. Det er såpass mye bevis her at man vanskelig kan frasi seg ansvaret, sier han.

Han hevder at om det hadde vært en innlandsstyrt, ville de prøvd hardere å dekke over det.

Krever rettsforfølgelse

Farahmand mener at en så alvorlig menneskelig feilbedømmelse, sier noe om ferdighetsnivået i styrkene.

– Det er nærliggende å tro at den spente situasjonen har påvirket beslutningen som har blitt fattet av operatøren. Tidligere hendelser av denne typen har også forekommet i andre konfliktområder, sier han.

Iran operer med noe som kalles intensjonsbasert ledelse.

– Du gir en ordre, og forventer at folk skal løse det. Lederen har tidligere vært klar på at han delegerer ansvar ganske langt ned. Nå ser vi at dette ikke har gått i henhold til planen, og det slo hardt tilbake, sier Farahmand.

Det har pågått demonstrasjoner i flere byer, og folket i Iran krever at den ansvarlige skal stilles for retten.

– Det de roper i gatene nå er at det holder ikke med oppsigelse. I lignende tilfeller tidligere har den ansvarlige blitt dømt, men fått tilbake stillingen sin etter kort tid, sier han.

At Iran tar på seg ansvaret, kan ifølge Farahmand forverre situasjonen mellom Iran og USA.

– For å lette på trykket internt i Iran, kan iranske myndigheter øke friksjonen mot USA for å samle nasjonen, sier han.

Ønsker granskning

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sier dette er en forferdelig og dypt tragisk hendelse.

– Det er svært viktig at alle sider ved hendelsen avklares. Det er bra at Iran er åpen om nedskytingen. Men nå må det gjennomføres en grundig og uavhengig gransking, der endelige funn og konklusjoner gjøres offentlig kjent, sier hun til TV 2.

Canadas statsminister Justin Trudeau har bedt Irans president sørge for full klarhet i hvorfor det iranske forsvaret skjøt ned et passasjerfly.

Trudeau kom med kravet i en telefonsamtale med Irans president Hassan Rouhani lørdag.

Trudeau sier lørdag kveld at han i samtalen også ga Rouhani beskjed om at innrømmelsen av nedskytingen var et «viktig første steg», men at «mange flere steg må tas».