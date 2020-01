Deltakerne har nå vært over én uke i Love Island-villaen, og i søndagens episode av TV 2-programmet måtte førstemann reise hjem.

Det var mennene som var i flertall og dermed var sårbare under sesongens første parbytte, så derfor fikk damene velge seg en partner.

Til slutt var det Emilio Evertsen da Gama (22) som ble stående igjen uten en partner, og han ble førstemann som måtte forlate Love Island.

Da TV 2 møter ham i villaen utenfor Buenos Aires i Argentina like etter exiten, forteller han at han har det greit.

– Jeg er selvfølgelig emosjonell, men jeg er også lettet over å ha uttrykt det jeg følte før jeg forlot villaen, sier Emilio til TV 2.

Gråt foran kameraene

Emilio kom inn i Love Island-villaen første dag, noen timer etter de ti originale deltakerne. Etter hvert dannet han par med Iselin Nordøy (23).

Iselin gjorde det derimot raskt klart at hun ikke hadde noen romantiske følelser for Emilio, og hun ville heller satse på nykommeren Omid Rosander (24).

I torsdagens episode fikk TV-seerne se at Emilio brøt sammen i gråt foran kameraene, fordi han ikke hadde vært ærlig om følelsene sine. Ifølge andre deltakere i villaen hadde Emilio nemlig fortalt at han har blitt forelsket i Ida Myren (21).

KOM INN SAMTIDIG: Emilio Evertsen de Gama og Ida Myren kom inn i Love Island-villaen som nykommere den første kvelden.

Emilio og Ida kom inn i villaen samtidig, men Ida dannet par med Eskild Magnussen (27) etter et par dager.

Fortalte hva han følte

I søndagens episode, før parbyttet, forteller Emilio til Ida at han har begynt å få følelser for henne, men at han ikke har turt å fortelle det tidligere.

– Jeg fikk pratet med Ida angående hva jeg følte, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. Det var selvfølgelig vanskelig, siden det er aldri enkelt å fortelle hva man føler, sier Emilio.

Tidligere i uka hadde han ikke vært åpen om hva han følte for henne.

– Jeg har vært ærlig fra starten, men jeg har ikke vært ærlig med meg selv om de følelsene jeg hadde for Ida, og det var grunnen til at jeg ble lei meg. Jeg har vært redd for å prate med henne, fordi jeg så at hun var en skikkelig potensiell kjæreste. Det var bare synd at vi ikke ble skikkelig kjent, sier han.

SÅRBARE: Det var mennene som var i fare for å ryke ut under det første parbyttet. Fra venstre Eskild Magnussen, Johannes Klemp, Omid Rosander, Emilio Evertsen da Gama, Nate Kahungu, Ali Esmael, Ådne Funderud og programleder Morten Hegseth.

– Trist at det ble slik

Til tross for den åpenhjertige praten, valgte ikke Ida å danne par med Emilio, men hun valgte heller Eskild som sin partner.

Da heller ikke Iselin eller noen av de andre damene valgte Emilio under parbyttet, måtte han reise hjem fra Love Island.