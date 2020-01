Tanja er klar for Love Island: – Stilte spørsmål om alkohol og nakenhet før jeg sa ja

– Jeg kjenner litt på prestasjonsangst, og jeg er usikker på hvordan det blir med alle kameraene, sier hun.

– Det er rart og stressende å tenke på at man skal bli dømt. Du er på utstilling, men jeg skal bare være meg selv. Også skal jeg bare si og gjøre ting som jeg kan stå for, legger hun til.

Måtte bli betrygget

Trønderen er klar på at hun ikke vil snakke stygt om noen i villaen, og hun har heller ikke lyst til å ha sex foran TV-kameraene.

Før hun takket ja til å bli med på realityserien, hadde hun flere spørsmål til produksjonen.

– Jeg hadde mange spørsmål om alkohol, hvor mye festing det er, og hvor mye nakenhet som blir vist på TV. Så langt jeg har sett av norske Love Island, ser det veldig ordentlig ut. Det er ikke en type program hvor det er fokus på nakenhet, sex og alkohol, og det er betryggende, sier hun.

Tanja mener at hun aldri kunne vært med på realityserier som Paradise Hotel og Ex on the beach, som tidligere har sjokkert TV-seerne med sex og skandaler.

Se Love Island søndag til torsdag kl. 15.30. på TV 2 Sumo. Programmet sendes også på TV 2 Livsstil kl. 21.30 og på TV 2 kl. 22.45.