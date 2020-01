Chelsea-Burnley 3-0

Se sammendraget i videovinduet øverst.

Etter to strake hjemmetap for Bournemouth og Southampton, kunne endelig Stamford Bridge-publikumet igjen juble for en seier.

Et straffemål av Jorginho og et noe heldig Tammy Abraham-mål i første omgang la grunnlaget for seieren mot Burnley.

Fire minutter etter pause skled Callum Hudson-Odoi inn 3-0. Det var hans første Premier League-mål for klubben.

19-åringen har hatt en noe trøblete høst etter å ha kommet tilbake fra et langt skadeavbrekk, men virker nå å være i ferd med å finne formen.

Det er godt nytt for Frank Lampard og Chelsea-fansen. Seieren gjør at Chelsea beholder en luke på fem poeng ned til Manchester United på 5. plass. Samtidig tok de innpå Leicester som tapte 1-2 hjemme mot Southampton.

– Callum var veldig god. Vi vet hvor stort talent han besitter.

– Dette var en av de beste kampene vi har spilt hjemme denne sesongen. Den hadde alt foruten flere mål. Vi spilte strålende fotball mot et Burnley-lag som er notorisk vanskelige å spille mot, sier Frank Lampard til Sky Sports.

Burnley-manager Sean Dyche må imidlertid lete lenge etter gode nyheter. Etter en flott sesongstart er Burnley i fritt fall. Tapet mot Chelsea var Lancashire-klubbens fjerde på rad i ligaen, og det syvende på de ti siste kampene.

Det kan dermed bli en lang vinter og vår for Sean Dyche og guttene hans.

– Det har vært slik nesten hver sesong. Vi vet det blir tøft. Slik er Premier League, sier Dyche til BBC.