Se video av hennes to fall i Dresden i toppen. Video med tillatelse fra NRK.

Kristine Stavås Skistad gikk til denne sesongen med et visst forventningspress. For etter en strålende debutsesong trodde mange at dette var vinteren da hun virkelig ville etablere seg i toppen.

Havnet fem og et halvt minutt bak Johaug

Men slik har det ikke blitt. En tidlig exit i kvartfinalen i Beitostølen, Planica og nå sist Dresden er alt 20-åringen har å vise til i sprint i verdenscupen.

Ikke allverden – og på distanse er resultatene langt mindre hyggeligere lesning.

På den norske sesongåpningen på Beitostølen havnet Konnerud-løperen på 47. plass på 10 kilometer klassisk. Fem og et halvt minutt bak Therese Johaug. Og i skandinavisk cup på Nes ble det en 37. plass på samme distanse, ett minutt og 58 sekunder bak vinneren.

– Resultatene hennes i distanse er veldig beskrivende for hva som er hennes største svakhet også i sprint, sier TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad.

– Utfordringen for Stavås Skistad på sikt er åpenbart kapasiteten. Hun går altfor sakte for å bli en stabil løper på både sprint og distanse.

– Det er hennes store akilleshæl

Resultatene på både sprint og distanse er faktisk dårligere for det unge stortalentet denne sesongen enn den foregående.

Det mener Skinstad har en naturlig forklaring.

– Det er ganske tydelig at hun har jobbet med å forbedre kapasiteten før denne sesongen, og det er nok det som gir et slikt utslag nå. Det er helt vanlig at man blir treningstung. Samtidig er det også helt vanlig at distansetrening på kort sikt går utover ting som hurtighet og eksplosivitet.

Derfor har også TV 2s ekspert tro på at Stavås Skistad kan få sesongen på rett kjøl.

– Hun er en veldig, veldig spennende utøver og hvis hun bruker tiden godt nå, så kan hun slå tilbake allerede denne sesongen. Det betyr kanskje at hun må legge om treningen litt. Samtidig: Allerede når sesongen er slutt så ville jeg jobbet videre med kapasiteten.

– I mine øyne er det hennes store akilleshæl og det som kan hindre henne i å bli en topp, topp sprinter.

– Et år hun er helt avhengig av

Skinstad mener Stavås Skistad gjør rett i å fokusere på å bli bedre på distanse nå, men tviler på at hun noen gang vil bli god nok til å konkurrere med de beste.

– Hun er fryktelig langt unna de beste i verden på distanse per dags dato, så å komme seg opp i toppen der er veldig vanskelig. Men hun må prøve å få god nok kapasitet til å kunne levere på lagsprint og stafett, som bare er fem kilometer. Det er fullt mulig.

– Jeg tror dette er et år hun er helt avhengig for å bli bedre på lang sikt. For hennes del er det snakk om å ta et steg tilbake for så å kunne ta to steg frem.