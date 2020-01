I kjølvannet av kunngjøringen om at Meghan og Harry planlegger å trekke seg tilbake som «seniormedlemmer» av kongefamilien, florerer det av spørsmål.

Uttalelsen som ble publisert på Instagram onsdag, inkluderte et mål om å jobbe for å bli økonomisk uavhengige. Det er fortsatt uklart hvordan de planlegger å oppnå dette. Det skriver Time Magazine.

Penger fra skattebetalerne

Som seniormedlemmer av kongefamilien har Harry og Meghan mottatt midler fra skattebetalernes penger. Nå ønsker paret å løsrive seg fra dette.

I tillegg til disse midlene har de fått avsetninger gjennom hertugdømmet Cornwall. Disse utgjør omkring 95 prosent av deres inntekt.

En offentlig regnskapsoppgave fra 2018 viste at Harry mottok over 21 millioner euro fra hertugdømmet. Det er ikke opp til paret selv om de skal fortsette å motta disse midlene, det er opp til prins Charles, hertugen av Cornwall.

Meghan og Harry uttaler på deres nye nettsted at en del av begrunnelsen for avgjørelsen er at de verdsetter muligheten til å ha en profesjonell inntekt mens de vil fortsette sine veldedige bestrebelser så vel som å etablere nye.

Ikke de eneste

Paret er ikke de første kongelige som tar på seg arbeid utenfor deres kongelige ansvar. Harrys kusine prinsesse Beatrice fra York og prinsesse Eugenie har begge heltidsjobber.

Prins og prinsesse Michael av Kent mottar ikke offentlige midler. Men paret deltar på kongelige begivenheter, og utfører i blant offentlige oppgaver for å representere dronningen.

I bytte mot disse tjenestene, bruker dronningen sine private midler for å betale husleien til Kensington-leiligheten deres.

Signerte kontrakt med Disney

En av mulighetene til inntekt for paret fremover er å «selge tilgang» til seg selv slik mange kjendiser gjør. Men Meghan har tidligere uttalt at medlemmer av kongefamilien ikke skal bruke titlene sine i kommersielle sammenhenger.

Takket være skuespillerkarrièren hennes var Meghan en kjendis før hun forlovet seg med prinsen i 2017.

Meghan signerte nylig en kontrakt med Disney, hvor den tidligere skuespilleren skal gjøre en voiceover i bytte mot en donasjon til en veldedig organisasjon som jobber for å beskytte elefanter.

Fans spekulerer i om Meghan vil ta skuespillerroller for å jobbe mot økonomisk selvstendighet ved siden av deres kongelige oppgaver.

Paret sendte inn en varemerkesøknad for navnet «Sussex Royal», som dekker over 100 varer og tjenester, og gir dem muligheten til å tjene på deres personlige merket.

Ifølge Reuters går diskusjonene om fremtidige planer for Harry og Meghan bra, og bør avsluttes i løpet av dager og ikke uker.