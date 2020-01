Ansatte: – De takket og sa ha det, så kom folk løpende til disken

– De var her i hvert fall én gang i uka, ofte flere. Han som ble drept, har jeg kjent i mange år. Det er ufattelig trist, sier Majid Butt (49), daglig leder ved Prinsdal Grill på Søndre Nordstrand i Oslo.

Han var selv ute en tur da drapet skjedde, men hans kollega, som ikke ønsker å stå frem med navn, forteller om den dramatiske hendelsen.

Bakgrunn: Mann (21) død etter skyteepisode i Oslo.

Kom løpende

Klokken var omtrent kvart på tolv fredag kveld da 21-åringen og hans tre venner takket pent for maten og forlot lokalet.

– De gikk ned mot bilen, og jeg så at minst en av dem tok seg en sigarett, forteller den ansatte, og legger til:

– Selv gikk jeg på kjøkkenet og vasket opp, for vi skulle snart stenge. Det var kanskje 7-8 kunder igjen i restauranten.

Etter bare et minutt kom kundene løpene til disken og ropte.

PÅ JOBB: Majid Butt (49) er daglig leder på Prinsdal Grill. Han var på jobb da en 21 år gammel gutt ble skutt og drept utenfor restauranten. Foto: Magnus Braaten, TV 2

– Vi løp alle ut på parkeringsplassen, og da lå to av guttene på hver sin side av bilen. Det var mye blod, forteller Majid Butt, som kom tilbake til stedet like etter at skytingen fant sted.

Ingen pågrepet

Politiet fikk melding om skytingen klokken 23.51 fredag kveld. Like utenfor Prinsdal Grill ble det utført livreddende førstehjelp på 21-åringen, men livet stod ikke til å redde.

Fremdeles er ingen gjerningsperson pågrepet. Ifølge Majid Butt ble en person sett løpende fra stedet, i retning Kolbotn.

Politiet jobber ut fra en hovedteori om at det er én gjerningsperson, men utelukker ikke at flere kan være involvert.

– Opplysningene vi har tyder på at det er én person som kom til stedet og som målrettet skyter personen som ble drept. Det fremstår ikke som at avdøde var et tilfeldig offer, opplyste politiinspektør Greie Lien Metlid tidligere lørdag.

HØRTE SKUDD: Natteravnene Hans Christian Haga, Ragnhild Fjellstad og Sarah Gaulin går vanligvis på Holmlia, men var lørdag kveld i Prinsdal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hørte skudd

Natteravn Sarah Gullin forteller at hun hørte skudd da 21-åringen ble drept fredag kveld.

– Jeg hørte ett skudd som var tydelig, mens samboeren min mener at han hørte ett skudd til like etterpå, at det var to kjappe skudd, sier hun til NTB.

Gullin bor bare hundre meter fra stedet der 21-åringen ble skutt og drept.

– Jeg synes det var veldig ubehagelig. Vi håpet først at det var fyrverkeri, sier hun.

Natteravnene er på plass i Prinsdal og prater med folk i nærområdet lørdag ettermiddag.