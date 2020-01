Frankrike gikk på et meget overraskende tremålsnederlag like før Norge og Sander Sagosen feide Bosnia-Hercegovina ut av Trondheim Spektrum i EM-åpningen fredag.

Før søndagens nøkkelkamp mot Frankrike mener Sagosen at det var en fordel for det norske laget at Portugal beseiret Frankrike.

– Nå har vi mulighet til å slå ut av en de største konkurrentene allerede nå. Vi vet at de vil være revansjelystne, men jeg tror de hadde vært det uansett, for de vet at Norge er tøft i de kulissene. Det blir et fyrverkeri av en håndballkamp. Det blir fysikk, og jeg tror det blir veldig morsomt, sier Sagosen.

PSG-stjernen mener de kan dra fordel av at Frankrike vil være desperate søndag kveld.

– Vi kan gå ut og drepe kampen, få publikum med oss og ha en ramme der vi kriger dem ut av kampen. De vil kjenne på presset, og de kjenner ikke så ofte på det i de innledende kampene. Der seiler de ofte gjennom. De har kniven på strupen, og vi har mulighet til å kutte den, sier han.

– Ikke enkelt med det presset

Det er ikke alle som er like bombastiske som lagets største stjerne.

– Jeg vet ikke om det er en fordel eller ikke at de gikk på en smell. Hadde de vunnet, ville de hatt selvtillit. Nå er det kanskje mer stress. Blir det jevnt, så vet de at det er en billett ut om de taper for oss. Det er en påvirkende faktor. Det er kult for oss om vi kan slå ut Frankrike med en gang, sier Magnus Gullerud til TV 2.

– Frankrike har et fryktelig merittert landslag med etablerte spiller, men det er ikke enkelt å gå inn med det presset på at de kan ryke ut i gruppespillet når det er en nasjon som skal være topp fire. Det er nok hett rundt ørene, og de vet at det ikke er lett å spille mot oss, sier Gullerud.

– Det kan være både en fordel og ulempe. Ulempen for oss er at hvis eller når vi slår Frankrike, så må vi slå Portugal på tirsdag for å få med oss to poeng inn i hovedrunden, sier Alexander Blonz til TV 2.

Berge: – Det blir kamikaze

Landslagssjef Christian Berge hevder han ikke har tenkt så mye på det oppsiktsvekkende resultatet mellom Frankrike og Portugal.

– Vi konsentrerer oss om våre oppgaver. Vi må uansett vinne flere kamper. Det betyr ikke så mye for oss. Vi tenker på våre arbeidsoppgaver. Nå har vi en matchball mot Frankrike, og vi skal prøve å ta den, sier Berge.

Når Berge snakker med TV 2 lørdag ettermiddag, har Berge allerede rukket å se Frankrikes kamp to ganger. Han er ikke imponert over det han fikk se av franskmennene, men han undervurderer ikke søndagens motstander.

– De vil komme med alt. Det blir kamikaze. Vi må prøve å være godt forberedt på det. Det kommer til å smelle ordentlig, forventer Berge.

Landslagssjefen kunne også opplyse at Sander Andreassen Øverjordet er på vei tilbake fra sykdom og ligger an til å være tilgjengelig til søndagens kamp mot Frankrike dersom «han får i seg nok mat og får neste økt».