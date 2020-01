Aubameyang med scoring og rødt kort da Palace holdt Arsenal til uavgjort: – En grisete kamp

Crystal Palace – Arsenal 1-1:

Se sammendrag øverst!

Pierre-Emerick Aubameyang sendte Arsenal i ledelsen på vakkert vis, men etter pause slo Crystal Palace tilbake og utlignet ved klubbens toppscorer Jordan Ayew.

Kort tid etter Palaces 1-1-scoring måtte Aubameyang forlate banen med direkte rødt kort, etter at VAR grep inn da Arsenal-spissen taklet Max Meyer på horribelt vis.

Oppgjøret på Selhurst Park endte 1-1, og Arsenal klarte dermed ikke å følge opp den sterke 2-0-seieren mot Manchester United fra forrige serierunde.

– Det var ingen tvil om det var en stygg takling av Pierre-Emerick Aubameyang. Den var ikke pen i det hele tatt. Det har rett og slett vært en grisete kamp, slo TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller fast om Aubameyangs røde kort.

Mikel Arteta har nå én seier, to uavgjorte og ett tap etter at han overtok som Arsenal-manager.

– Arsenal må finne ut hvordan det er så lett for motstanderlaget å ta laget såpass enkelt fysisk, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i Premier League-studio.

Ekspertkollega Petter Myhre mener Arsenals røde var helt korrekt.

– Når du ser i «superslow» der, så er det umulig å ikke gi rødt. Men når du ser det i «real time», så var det ikke stor fart inn. Men i sakte film så det ut som han tråkket av Meyer ankelen, sa Myhre.

Crystal Palace og Arsenal fortsetter å ligge side om side på tabellen etter lørdagens kamp, på henholdsvis 9. og 10. plass før resten av runden spilles.

Neste runde tar Arsenal imot overraskelseslaget Sheffield United, mens Crystal Palace møter Manchester City borte.

– Herlig fotball

12 minutter ut i kampen spilte Arsenal seg på vakkert vis gjennom Crystal Palace-forsvaret. Ballen endte opp hos Pierre-Emerick Aubameyang. Alene med keeper gjorde han ingen feil, og sendte Arsenal rett i ledelsen.

– Det gikk fort, og på få touch. Angrepet var rett og slett lekkert. Og i slike situasjoner gjør Aubameyang aldri noen feil. Det var herlig fotball, slo TV 2-kommentator Simen Stamsø Møller fast etter Aubameyangs fulltreffer.

Scoringen var Aubameyangs 16. totalt denne sesongen. Han har hittil i sesongen scoret to i Europaligaen og hele 14 mål i Premier League. Toppscorerens lekre fulltreffer sørget for at Arsenal kunne gå til pause med en fortjent 1-0-ledelse.