Politiet fikk klokken 20.20 fredag kveld melding om at to skudd var avfyrt i Gjøvikgata på Bjølsen.

En mann var da truffet av skudd i armen i det politiet mener trolig var en konflikt mellom to gjenger.

Sent fredag kveld ble en person pågrepet for gjerningen.

– En person ble pågrepet sent fredag kveld. Han er siktet for medvirkning til drapsforsøk, sier politiadvokat Kai-Gunnar S. Nygård til Aftenposten, som først omtalte pågripelsen.

Politiet opplyser at mannen er rundt 20 år gammel.

Fraktet til Ullevål

Den skadde mannen, som er godt kjent for politiet fra tidligere, ble funnet i Bentsebrugata på Torshov i Oslo.

Mannen ble raskt fraktet til Ullevål sykehus.

Skadene er ikke ansett som livstruende.

– Innringer har også hørt to smell, som han oppfattet som at det ble avfyrt våpen, uttalte operasjonsleder Per Ivar Iversen til TV 2 like etter hendelsen.

Uklart hendelsesforløp

Ifølge operasjonslederen ble det i utgangspunktet ikke sett at noen ble skutt eller skadd på stedet.

– Men rett etter fikk vi en ny melding om at skudd var avfyrt ikke langt unna, og der har vi kommet over en person som er skutt i en arm, uttalte han.

Det er fremdeles uklart om det dreide seg om to forskjellige hendelser.

– Om det er folk fra den første meldingen som har forflyttet seg litt før dette skuddet ble avfyrt, er foreløpig litt uvisst, men det er ikke urimelig å anta at det er en sammenheng.