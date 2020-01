Ifølge Sky Sports er Manchester United og Ole Gunnar Solskjær på jakt etter en ny spiss i dette overgangsvinduet.

Sky skriver at Manchester United vurderer å hente enten Wolverhamptons Raúl Jiménez (28) eller Lyons Moussa Dembélé (23).

Også Chelsea skal være interessert i den franske Lyon-spissen, men nettstedet Calciomerato skriver at Premier League-rivalene også vil få konkurranse fra Juventus om 23-åringens signatur.

Det kan virke å bli en travel januarmåned for Manchester Uniteds norske manager. For ifølge flere medier, blant annet britiske Evening Standard og portugisiske Record, er Sporting CPs kaptein Bruno Fernandes (25) svært nær en overgang til England og Manchester.

25-åringen har vært koblet til både Tottenham og Manchester United i flere måneder, men nå skal representanter fra Sporting være på plass i Manchester for å forhandle frem en overgang i dette vinduet. Prislappen skal være på 60 millioner pund, skriver Daily Star.

Tottenham skal på sin side ha pekt seg ut en annen Fernandes fra Brunos byrival Benfica. Tidligere i uken ble det rapportert at West Ham var nær å sikre seg Gedson Fernandes (21) på et 18 måneder langt lån. Men nå skriver Daily Mail at José Mourinho har blandet seg inn i kampen om stortalentet.

Paulo Dybala var nær en overgang til Tottenham i sommer, men nå skriver Goal at argentineren vil bli tilbudt en ny og lukrativ kontrakt av Juventus.

Chelsea-manager Frank Lampard avviser at Andreas Christensen (23) kan komme til å forlate klubben i løpet av denne måneden. Den danske midtstopperen har slitt med skader de siste sesongene og har fått lite tillit av Lampard.