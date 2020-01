Politiet i Vest meldte om hendelsen klokken 07.07.

– Kvinnen stod inne i skuret da det veltet over hun. Hun fikk en fot i klem og ble først undersøkt av ambulanse på stedet. Hun ble deretter kjørt til legevakt for videre sjekk, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord.

Politiet forteller om svært kraftig vind på stedet og anser at det trolig er grunnen til at busskuret falt over kvinnen.

Brannvesenet melder på Twitter at de har vært på stedet og sikret busskuret.