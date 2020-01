Alle de 176 personene om bord døde da et Boeing-fly styrtet natt til onsdag.

Nå vedgår Iran at det var landets militære som skjøt ned Ukrainian International Airlines' fly, skriver nyhetsbyrået AP.

Ifølge en uttalelse ble flyet skutt ned som følge av «menneskelig svikt».

USA og Canadas har de siste dagene anklaget Irans militære for å stå bak, men landet har frem til nå nektet for at en av deres missiler skjøt ned flyet.

Flyet, som var på vei til Kiev, hadde 167 passasjerer og ni ansatte. Blant passasjerene var 82 iranere, minst 63 fra Canada og 11 ukrainere.