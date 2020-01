Trommeslager Neil Peart, som spilte i bandet Rush, er død, opplyser en talsmann for familien til Rolling Stone.

Peart, som ble 67 år, har kjempet mot en aggressiv form for hjernekreft de siste tre og et halvt årene.

Tøyde grensene

Rolling Stone omtaler Peart som en av rockens største trommeslagere, og skryter av hans «flamboyante, men helt og holdent presise stil, som æret hans helt, Keith Moon fra The Who». De mener også at han har tøyd grensene for hva man kan få ut av trommene som instrument.

I 1974 dannet han sammen med Geddy Lee og Alex Lifeson bandet Rush.

– Hvil i fred, bror

I en pressemelding fredag omtaler de Peart som en venn og bror gjennom 45 år, og sier han kjempet en modig kamp mot den aggressive formen for kreft han hadde.

– Om noen ønsker å vise sine kondolanser, så kan de velge å donere til kreftforskning eller et veldedig formål i Neil Pearts navn. Hvil i fred, bror, skriver de videre.

Peart skrev også en rekke bøker gjennom sin karriere.