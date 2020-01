Sander Andreassen Øverjordet skulle fått sin mesterskapsdebut i EM-åpningen mot Bosnia-Hercegovina fredag, men Haslum-spilleren så kampen isolert på hotellrommet.

– Jeg våknet av at det kom bråk fra badet, sier Kevin Gulliksen til TV 2.

Da skjønte han raskt hva som var galt.

Kantspilleren er – eller var – romkamerat med Øverjordet under mesterskapet, men nå bor begge på eget rom. Gulliksen bor der for sikkerhets skyld, men forsikrer at han føler seg frisk etter fredagens storseier.

– Vi ga beskjed til legen med en gang, og han tok tak i det. Sander fikk gått på do og lagt seg. Han byttet rom med en gang på morgenen, forteller Gulliksen muntert.

Sander Andreassen Øverjordet, som etter rapportene skal ha vært meget god på trening de siste dagene, er satt ut av spill med et magevirus.

– Det er lett hele tiden å kjenne etter noe, for du får beskjed om å være forsiktig, men vi må leve vanlig også. Det er lite håndhilsing, vasking av hendene ofte og mye bruk av antibac, sier Gulliksen, som etter hvert kom inn og satte én ball bak bosniernes målvakt.

– Det er alltid morsomt å få noen minutter. Jeg følte vi vant ganske kontrollert. Det er bra å få oss som ikke spiller så mye i gang. Det var kjempestemning, og det er stort å få spille EM på hjemmebane og å få komme innpå, sier Kevin Gulliksen.

Magnus Abelvik Rød føler med Øverjordet, som går glipp av EM-debuten.

– Det er først og fremst kjipt for Sander, som er mesterskapsdebutant. Det er kult å komme utpå og oppleve dette. For resten gjelder det å holder rutinene og følge beskjedene fra legeteamet, så vi prøver å holde oss friske, sier han.

Også Abelvik Rød føler seg frisk etter storseieren over Bosnia-Hercegovina. Han kunne også betrygge norske håndballfans at han ikke kjente noe til hofteskaden han har slitt med i oppkjøringen til mesterskapet.

Flensburg-spilleren tar forholdsreglene for å holde seg frisk under EM.

– Bade i antibac, få nok søvn, drikke nok savn og limitere kontakt med små barn, er oppskriften fra Abelvik Rød.

Landslagslege Thomas Torgalsen uttalte til TV 2 etter at Øverjordet sykdom ble kjent fredag ettermiddag at det ikke var andre spiller med symptomer. Samtidig fortalte Torgalsen at det kan ta ett døgn før de kommer.

De norske håndballgutta møter Frankrike i en nøkkelkamp søndag, før gruppespillet avsluttes mot Portugal tirsdag.