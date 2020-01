I Sheffield tjuvstartet Sheffield United med å ta alle tre poengene i sitt hjemmemøte med West Ham. Oliver McBurnie satte inn den avgjørende scoringen ti minutter etter pause.

Se tabben øverst!

Dermed fortsetter Sheffield United å imponere i den øverste divisjonen. Etter 22 kamper har «The Blades» 32 poeng, noe som for øyeblikket holder til en femteplass på tabellen.

Sheffield-laget har en kamp mer spilt enn Manchester United (31 poeng), Tottenham og Wolverhampton (begge 30 poeng) som alle ligger like bak. Det skiller kun fire poeng opp til Chelsea på plassen over.

Etter en målløs førsteomgang kom hjemmelagets forløsende scoring etter horribelt forsvarsspill av gjestene fra London. Det startet med en rask femmeter til Balbuena som ikke fulgte med, og endte med at reservekeeper David Martin måtte plukke ballen ut av eget nett.

Martin tok over etter at Lukasz Fabianski måtte ut med det som så ut som en strekk etter et kvarters spill.

Begge lag hadde flere gode muligheter til å endre på resultatet, men en kombinasjon av svake avslutninger og godt keeperspill sørget for at det endte 1–0 på Bramall Lane.

Langt inn i overtiden jublet gjestene etter at Robert Snodgrass satte inn det de trodde var utligningen. Men etter en rask sjekk fra VAR ble målet annullert.

Dermed gikk West Ham på sitt første tap under sin nye manager David Moyes, etter at skotten tok over rett før nyttår. West Ham ligger på 16.-plass etter fredagens kamp.

Neste runde tar Sheffield United turen til London for å møte Arsenal, mens West Ham får besøk av Everton i samme by.

(©NTB)