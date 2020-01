Operasjonsleder Per Ivar Iversen sier til TV 2 at politiet i utgangspunktet fikk melding om et mulig slagsmål mellom to gjenger.

– Innringer har også hørt to smell han oppfattet som at det ble avfyrt våpen, sier han til TV 2.

Operasjonslederen forklarer at de ti utgangspunktet ikke ble sett at noen ble skutt eller skadd på stedet.

– Men rett etter fikk vi en ny melding om at skudd var avfyrt ikke langt unna, og der har vi kommet over en person som er skutt i en arm, sier han.

Hendelsen skjedde på Bjølsen i Oslo.

Det er meldt om rundt fire personer som har blitt observert løpende fra stedet. Foreløpig har politiet ingen god beskrivelse på noen av disse.

Personen som ble skadd er ikke livstruende skadd, men er kjørt til Ullevål sykehus for behandling. Vedkommende er kjent for politiet fra før.

saken oppdateres