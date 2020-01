Samtidig meldes det at samme dagen som den iranske generalen Qasem Soleimani ble likvidert, forsøkte amerikanske styrker å drepe enda en iransk militærtopp i Jemen, ifølge amerikanske medier.

Det melder Washington Post og CNN.

Målet for operasjonen skal ha vært Abdul Reza Shahlai, en finansmann og nøkkelperson i Irans Quds-styrke.

Operasjonen var ikke vellykket, ifølge fire anonyme kilder Washington post har snakket med, og som skal ha kjennskap til saken.

Reiser tvil om motiv

Avisen skriver videre at det mislykkede likvideringsforsøket kan tyde på at operasjonen var større enn først antatt.

Spørsmålet er hvorvidt målet var å lamme ledelsen i revolusjonsgarden, der Soleimani var leder, eller om det faktisk var å stoppe et nært forestående angrep, slik president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo har hevdet.

Det hvite hus hevder at likvidasjonen av Soleimani har reddet dusinvis, kanskje hundrevis av amerikanske liv, og begrunnet det med at de hadde informasjon om et nært forestående angrep. The Washington Post skriver at den angivelige planen om å drepe også Shahlai gjør at dette argumentet fremstår noe tynnere.

DUSØR: USA skal ha forsøkt å likvidere Abdul Reza Shahlai. Foto: U.S state department

CNN skriver at kilder de har vært i kontakt med sier at de ikke kjenner til noen ytterligere operasjoner mot Quds-styrken per nå.

Utlovet dusør

USAs utenriksdepartement anser Shahlai som et høytstående mål, og har tidligere utlovet en dusør på 15 millioner dollar for informasjon som fører til brudd på Quds-styrkens finansiering.

Dusørutlysningen hevdet også at Shahlai tidligere har vært involvert i angrep mot USA og deres allierte. De mener også at han var med på å forsøke å likvidere en saudiarabisk ambassadør i Washington i 2011.

Det amerikanske utenriksdepartementet har avstått fra å kommentere saken.

– Planla antageligvis angrep mot fire ambassader

President Donald Trump snakket fredag med den kjente amerikanske kommentatoren Laura Ingraham, og kom med det han hevder er bakgrunnen for at USA likviderte Soleimani 3. januar.

På spørsmål om ikke det amerikanske folk fortjener å vite hvorfor han ga ordre om å drepe Soleimani, og potensielt fremprovosere iransk aggresjon, svarer presidenten noe unnvikende.

– Jeg synes ikke de har det, men jeg kan si at han antageligvis hadde angrepet ambassaden i Baghdad.

Etter å ha blitt presset ytterligere sier Trump at han mener det kan ha dreiet seg om flere ambassader.

– Jeg tror det antageligvis var snakk om fire ambassader, sa Trump.