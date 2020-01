Frankrike - Portugal 25-28

Frankrike gikk på et overraskende tap i EM-åpningen mot Portugal i Trondheim fredag.

Det kokte på den portugisiske benken da de skjønte at det ble seier med Joao Ferraz' 28-25-scoring med under minutter igjen.

– Det er ikke den beste måten å starte mesterskapet, spesielt når neste kamp er Norge på hjemmebane. Det blir en kamp vi må vinne, om vi ikke vil reise hjem, sa den franske stjernen Nikola Karabatic skuffet til TV 2 etter kampen.

– Det var vanskelig å se den komme. I begynnelsen av kampen hadde Frankrike et godt grep om kampen. Så ble det litt fransk arroganse, men Portugal er et godt lag med mange fine og morsomme spillere. Det er en ripe i lakken for Frankrike, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

De norske håndballgutta møter Frankrike i en nøkkelkamp i Trondheim søndag kveld.

– Dette resultatet snur ting litt på hodet. Vi forventer at Norge skal slå Bosnia-Hercegovina, og da betyr det at Frankrike vil ha kniven på strupen på søndag. De vil være ute med tap for Norge. Den kampen blir enda råere enn vi hadde sett for oss. Det blir en kamp om liv eller død for Frankrike, sier Svele.

Det så ut til å bli en ventet favorittseier for Frankrike da de tidlig i kampen var oppe i en 6-3-ledelse, men Portugal jobbet seg inn i kampen igjen. Med åtte minutter igjen av første omgang sto det 9-9 i Trondheim.

Inn mot pause handlet mye om Portugal, som scoret tre på rappen og ledet 12-9, men franskmennene banket inn like før hvilen og sørget for at det sto 11-12.

I første halvdel av andre omgang fulgte lagene hverandre som skygger, men så skaffet Portugal seg en luke på 22-19.

Portugiserne fikk imidlertid ikke ristet av seg Frankrike, og kampens sluttminutter ble en thriller, men det var meget overraskende Portugal som knep seieren mot slutten av oppgjøret.

I løpet av kampens to siste minutter og på stillingen 26-25 fikk også Frankrike to utvisninger. Det gjorde at de franske stjernene aldri klarte å svare. I stedet ble det portugisisk jubel over 28-25-seier.

Saken oppdateres!