I skrivende stund har sammenlagttrøya skiftet eier åtte ganger siden Alexis Pinturault først tok den på seg etter seieren i Sölden.

Den har vært innom fartsspesialisten Matthias Mayer etter rennene i Nord-Amerika. Den har vært på skuldrene til Henrik Kristoffersen etter seirene i Levi og Alta Badia. Den kraftfulle Vincent Kriechmayr og den fryktløse Dominik Paris har begge lagt beslag på den, før Aleksander Aamodt Kilde også meldte seg inn i det fornemme selskapet etter kombinasjonen i Bormio.

På onsdag, etter slalåmrennet i Madonna di Campiglio, skiftet trøya eier for foreløpig siste gang, nå tilbake til Alexis Pinturault. Franskmannen med den norske moren er poenget foran Aamodt Kilde og fire foran Kristoffersen.

Det er et interessant utgangspunkt før rennene i Adelboden i helgen. For seierherrene i det legendariske storslalåmrennet nedover Chuenisbärgli har historisk sett koblet grepet om sammenlagtcupen nettopp her.

Ni mann har vunnet det legendariske storslalåmrennet i Adelboden mer enn en gang. Åtte av dem har vunnet verdenscupen sammenlagt. Sju av dem har i tillegg gjentatt bedriften. Benjamin Raich, som har vunnet sammenlagt én gang, har fem andreplasser i Adelboden.

Det stupbratte henget i Adelboden har noe mytisk ved seg.



Det forener skikunst, styrke og smidighet som få andre steder. Når alpinistene vipper over den siste knausen, kan de se det brusende sveitsiske folkehavet vente nederst i bakken. Men før målstreken, kjenne lukta av glühwein og høre lyden av alpetechno før 8-10 porter skal forseres i stupbratt terreng. Alt mens musklene verker, skiene hopper og spretter, og det koster mer enn nok krefter bare å komme seg rundt portene.

Det er under slike forhold at de beste viser hvorfor de er best.

Kanskje blir det Henrik Kristoffersen. Han har aldri vunnet storslalåm i Adelboden, men han har vært på pallen tre ganger, og vunnet slalåmrennet i samme trasé to ganger. Kanskje blir det Alexis Pinturault. Han trives når det er bratt og vanskelig og vant dette rennet i 2017. Kanskje blir det Aleksander Aamodt Kilde, som kjørte ut i sitt eneste forsøk i Adelboden i 2017. Han er i sitt livs storslalåm-form og ble nummer fire i Alta Badia like før jul.

En ting er i alle fall sikkert. Før kuene er tilbake på beitet i Chuenisbärgli er den nye kongen kronet.