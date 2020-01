Kona til piloten, Kateryna Gaponenko, sier til TV-kanalen at hun var bekymret for at de skulle skje noe den dagen.

– Selvfølgelig. Jeg hadde flere bekymringer, sier hun.

– Jeg ba ham om å ikke fly. Jeg sa «ikke gjør det», men han sa til meg «hvem skal være pilot i flyet hvis ikke jeg gjør det? Det er min flight, så jeg må fly», sier kona, som likevel ba mannen innstendig om å bli.

Alle de 176 passasjerene ombord på flyet mistet livet i styrten.

Til å begynne med meldte iranske myndigheter at styrten skyldtes en teknisk feil. Torsdag kom det derimot frem at etterretning i flere land har levert rapporter som tyder på at flyet ble skutt ned av et iransk antiluftvern-missil.

TENTE LYS: Torsdag kveld var det minnestund i Toronto, Canada, for studenter som døde i flystyrten. Foto: Chris Helgren

Candas statsminister Justin Trudeau sa torsdag kveld at han åpner for at nedskytingen av flyet var en feiltagelse.

– Vi har etterretning fra flere kilder, inkludert vår egen og våre alliertes, som tyder på at flyet ble skutt ned av iransk luftvern. Dette kan ha skjedd ved et uhell, sa Trudeau under en pressekonferanse.

63 av de ombord på flyet var canadiere.

Nato-sjef Jens Stoltenberg sa fredag at han ikke ser grunn til å tvile på rapportene om at flyet ble skutt ned av iransk luftforsvar.

Vestlige etterforskere skal nå få lov til å overvære etterforskningen av hva som gikk galt, men området der flyet styrtet skal allerede være ryddet.

Iran nekter for at de har kommet i skade for å skyte ned passasjerflyet, og sier det er umulig.

Ukraina fikk fredag tilgang til den svarte bokser, som samler informasjon under flyvninger og kan brukes til å avdekke hva som skjedde.