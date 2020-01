New York Times viser til et brev der Nancy Pelosi ber medlemmer av Representantenes Hus om å være klare for å sende riksrettstiltalen til Senatet neste uke.

– Jeg har bedt justiskomiteens leder Jerry Nadler om å være forberedt på å legge fram en resolusjon for avstemning neste uke, sier Pelosi, som er leder i Representantenes hus.

Brevet ble ifølge avisen sendt fredag morgen.

Møtes tirsdag

Pelosi har latt være å sende tiltalepunktene til Senatets republikanske leder Mitch McConnell. Bakgrunnen er sterk uenighet om rammene for riksrettssaken.

McConnell vil ha en rask rettssak uten noen nye vitner, mens Pelosi frykter en forhastet frikjenning av Trump i Senatet, der hans parti har flertall.

Pelosi sier hun vil møte Demokratene tirsdag for å diskutere veien videre.

I desember ble det klart at Donald Trump, som den tredje presidenten i amerikansk historie, stilles for riksrett.

Trump er tiltalt på to punkter.

Stagnert

Prosessen har stoppet opp på veien fra Representantenes hus til Senatet, ettersom demokrat-lederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer ønsker visse krav oppfylt før Senatet får føre saken mot presidenten. Blant dem er frigjøring av vitner Det hvite hus ikke ønsker at skal vitne.

Storjuryen i Senatet har ikke kunne samles for å føre saken mot Trump før de har mottatt dokumentene fra det andre huset i Kongressen. Det er dette Graham ønsker å gjøre noe med.