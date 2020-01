Alle som var om bord i flyet som styrtet i Iran natt til onsdag, omkom. Blant dem var 17 personer som var hjemmehørende i Sverige, det bekreftet det svenske Utenriksdepartementet fredag.

Blant dem var 15 år gamle Paria Maghsoudlouesterabadi og hennes foreldre.

– Vi fikk høre om styrten, og da tenkte vi «er hun på flyet?» forteller Parias bestevenninne Carina Antonyan (15) til Expressen.

Antonyan forteller at hun tenkte at det var umulig at bestevenninnen var blant de som hadde omkommet i styrten.

– Men så fant vi listen, og da stod navnet hennes der. Det var forferdelig, jeg fikk vondt i hele kroppen, sier venninnen.

– Jeg har ikke sovet noe, jeg har ikke spist, jeg har bare sittet og grått og vært med venner og sørget.

SØRGER: Carina Antonyan (15) mistet bestevenninnen i flystyrten i Iran. Foto: Expressen

På juleferie

Paria reiste til Iran sammen med moren Azadeh Kaveh (40) og faren Siavash Maghsoulouestarabadi (44) for å hilse på slektninger i juleferien.

Carina Antonyan forteller at de to ikke hadde så mye kontakt da bestevenninnen var i Iran, fordi Paria ikke hadde med telefonen sin.

– Men hun skrev noen ganger, da hun lånte telefonen til faren sin. Det virket som hun hadde det ganske bra der, hun var glad, forteller 15-åringen.

– Tomt uten henne

Antonyan beskriver bestevenninnen som en jente som spredte mye glede i klassen, og at de to pleide å gjøre alt sammen.

Fredag var Carina Antonyan tilbake på skolen, uten bestevenninnen.

– Det var ganske tomt uten henne der. Jeg ventet liksom at hun skulle sitte der ved skapet og vente på meg, for vi har skap ved siden av hverandre, men så ser jeg at hun ikke var der. Det gjorde ganske vondt.

– Føles veldig nært

Det var 167 passasjerer og ni besetningsmedlemmer om bord på flyet som styrtet i Iran natt til onsdag. Alle omkom.

Flyet, som var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev, styrtet like etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Irans hovedstad Teheran.

Blant de omkomne er også 63 kanadiere, 82 iranere, to ukrainere, tre briter og fire afghanere.

Vestlige ledere uttalte torsdag at etterretningsinformasjon tyder på at flyet ved en feiltakelse ble truffet av et bakke-til-luft-missil nær Irans hovedstad Teheran, noen timer etter at Iran hadde sendt ballistiske missiler mot to amerikanske militærbaser i Irak som hevn for at USA har likvidert den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad.

Iran har på sin side avvist at flyet kan ha blitt truffet av noe missil, og Russland kaller uttalelsene uakseptable.