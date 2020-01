Nybilsalget i Norge har endret seg kraftig de siste årene. Vi er nå midt i et elektrisk skifte, i år er det ventet at elbilene for første gang vil stå for mer enn halvparten av totalmarkedet.

Samtidig som dette skjer, har dieselbilene fått mye juling. Fra å ha en markedsandel på nærmere 70 prosent for ikke mange år siden, er de nå på vei ned mot 10 prosent.

I fjor var det likevel bensinbilene som tapte mest prosentvis i det norske markedet. For første gang på flere år sank salget av bensinbiler kraftigere enn dieselbiler, nedgangen var på 31,4 prosent, mens dieselbilsalget på sin side falt med 13,1 prosent.

Det kan kanskje virke overraskende når vi vet at mange har blitt skeptiske til å kjøpe dieselbil. Men forklaringen er nok likevel ganske opplagt.

Økte dieselsalget i fjor

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) samler inn statistikk rundt bilsalget i Norge. I deres rapport for 2019 sier direktør Øyvind Solberg Thorsen blant annet dette:

– At bensinbilsalget prosentvis sank mer enn for dieselbiler, skyldes blant annet at mange av bensinbilene er små biler og for disse finnes det nå mange hel- eller delelektriske alternativer. Dieselbilene er gjerne er større, kraftigere og romsligere familiebiler som flere ønsker seg.

Med andre ord: Mange av dem som tidligere kjøpte mindre biler med bensinmotor, velger nå elbil eller ladbar hybrid. Samtidig har ikke bensinbilene klart å stjele mye salg fra dieselbilene. Selv om diesel fortsatt faller, er ikke dette bildet heller entydig. Et merke som Volvo, registrerte for eksempel en ganske betydelig økning i dieselbilsalget sitt i fjor.

Skal du ha stor SUV uten elektrisk drivlinje? Da er det fortsatt dieselmotor som gjelder for veldig mange.

Fortsatt diesel som gjelder

– Vi ser at markedet blir stadig mer fragmentert. Samtidig virker det også som om manges syn på diesel kanskje har blitt litt mer nyansert. Det er jo ikke tvil om at dieselmotor fortsatt kan være et fornuftig valg. Det gjelder enten om man kjører langt eller trenger bil i en klasse som ennå ikke har mange elektriske alternativer, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen som følger nybilmarkedet tett.

– De store SUV-ene er kanskje det beste eksempelet på dette. Med unntak av de elektriske og ladbare utgavene, er det fortsatt diesel som gjelder her for de aller fleste. Bensinmotor i stor SUV betyr tildels mye høyere forbruk enn man får med dieselmotor. Mange setter også pris på momentet i en sterk dieselmotor. Med tanke på verditap, er nok det også en smart vurdering, mener Møller Johnsen.

En Volvo som holder seg godt

– Går det an å si noe om forventet verditap på bensin- og dieselbiler, for eksempel fem år frem i tid?

– Ja, det går helt sikkert an, men det er sannelig ikke enkelt! Mye tyder på at også dette kommer til å bli ytterligere fragmentert. Noen modeller vil klare seg tildels mye bedre enn andre. Det vi ser nå er for eksempel at mange større stasjonsvogner og SUV-er med dieselmotor holder seg godt i pris. Senest denne uken hadde vi på Broom en sak på Volvo XC70 Cross Country som er en svært ettertraktet bil i bruktmarkedet, til tross for at den har dieselmotor under panseret.

Volvo XC70 forsvant for snart fire år siden. Nå er dette en svært attraktiv bil i bruktmarkedet, dieselmotor til tross!

Lease i stedet?

– Hva er da ditt råd til de som skal kjøpe bil?

– Igjen er det vanskelig å være konkret. Men jeg mener det er viktigste er å kjøpe bil ut fra behov og det man selv mener er viktig. Finnes det ingen gode og elektriske alternativer, vel da bør du kanskje se på noe annet enn elbil.

– Eventuelt kan et alternativ være å kjøpe en to-tre år gammel bruktbil der mye av verditapet er tatt – eller tenke annerledes og for eksempel lease bil i en periode. Det er et veldig usikkert marked nå. Derfor skjønner jeg også at dette virker både komplisert og utforutsigbart for mange, avslutter Brooms redaksjonssjef.

