Utsettes for hets og trusler – lever under politibeskyttelse

Spiondømte Frode Berg er blitt utsatt for hets og trakassering fra ukjente personer etter han slapp fri fra fangenskap i Russland.

Han og familien lever i dag under politibeskyttelse hjemme i Kirkenes.

Etter at han ble benådet og løslatt i et spionbytte i Litauen, synes han at det er godt å være hjemme hos sine egne i Kirkenes.

– Mye stygt

Men to måneder etter at han slapp ut av russisk fengsel, har mottakelsen han har fått fra det norske folk ikke bare har vært hyggelig.

– Ja, det har vært mye stygt. Både en telefonsamtale, og noen meldinger som har vært av en sånn art, som jeg ikke vil komme inn på, men som jeg har vært til politiet med, sier Anita og Frode Berg til TV 2.

Mye av hetsen er kommet via nettet. Politiet i Kirkenes vil ikke kommentere hvorvidt forholdene er blitt anmeldte, eller hva de foretatt seg i saken.

Ekteparet reagerer uansett sterkt på hva enkelte har sagt og skrevet etter at Frode Berg kom hjem.

– Lov å bruke hodet

– Det er også lov å bruke hodet når du legger ut. I hvert fall når du er godt voksen. Vi snakker om ungdom og barn som mobber. Men dette er godt voksne folk, sier Anita Berg.

– Enkelte har feiltolket hele situasjonen med «spion». Jeg har jo tross alt ofret meg for den norske stat, sier Frode Berg til TV 2.

Frode Berg, som sier han ble sendt til Russland på oppdrag for norsk etterretning, har levd under politibeskyttelse helt siden han vandret over grensen mellom Litauen og Russland 15. november i fjor.

– Også for norsk politi er dette en så spesiell sak at de foretar trusselvurderinger. Jeg tror ikke de har noen antydninger om at det kan komme noen attentatforsøk eller noe sånt, men det er en ekstra trygghet, sier Frode Bergs advokat Brynjulf Risnes.

Fortsatt opprettholder det lokale politiet en beredskap rundt familien Berg.

– Det er klart at det skaper en del tanker. Du blir litt mer påpasselig, og tar en del forholdsregler, sier Berg til TV 2.

Har fått beklagelse

Torsdag startet 64-åringen det han selv omtaler som en frivillig debriefing hos Etterretningstjenesten, som har informert Berg om at den mislykkede operasjonen har fått konsekvenser for personene som presset ham til å reise til Russland.

I et omfattende intervju med TV 2 understreker den tidligere grenseinspektøren at Etterretningstjenesten har fulgt ham opp på en profesjonell måte og taklet situasjonen godt etter at han ble løslatt og utvekslet i et spionbytte i Litauen.