Tarjei Bø glemte å gå strafferunden: – En skikkelig blunder

Martin Fourcade noterte seg for to feilfrie skytinger på sprinten i Oberhof. Franskmannen vant i suveren stil.

Tarjei Bø skjøt fullt hus på første skyting, men rotet det skikkelig til for seg selv på andre skyting. Han bommet én gang, men glemte å gå strafferunden og falt som en stein ned på resultatlisten.

Se episoden øverst (video fra NRK)

Da Tarjei Bø oppdaget feilen, måtte han snu og gå strafferunden og tapte enormt med tid. I tillegg fikk han 40 sekunder tidsstraff for forseelsen.

– Jeg var fornøyd med løpet mitt, og hadde en god dag etter sykdomsavbrekket, egentlig. Jeg hadde en bom på siste, og bestemte meg for å kline til på siste runde, få på staven og få mest mulig fart nedover bakken. Halveis i nedoverbakken fant jeg ut at jeg måtte gå en strafferunde. Er det mulig? Da måtte jeg snu og gå hele bakken oppover. Jeg holdt på å krasje med fire-fem løper opp bakken. Jeg vet ikke hvilke plass jeg hadde endt på om jeg hadde gjort som jeg skulle, sa Tarjei Bø til NRK, og fortsatte:

– Jeg tenkte at nå ser jeg dum ut da jeg gikk opp bakken igjen. Det var mange nyttårsforsett som gikk i grus med den feilen i dag. Klart jeg er skuddet. Jeg gjorde en barnefeil som aldri har skjedd meg tidligere. Men Fourcade kom bort til meg etterpå og sa det samme hadde skjedd med ham. Det skal imidlertid ikke skje. Jeg får trøste meg med at det var et bra løp og at jeg er i god form likevel, sa Tarjei Bø.

Tarjei Bø havnet til slutt helt nede på en 23. plass, 1,54,8 bak Martin Fourcade, og tapte verdifulle poeng i kampen om seieren i verdenscupen sammenlagt.

– En skikkelig blunder av Tarjei Bø. Der mistet han sjansen til å få en topplassering, sa NRK-ekspert Ola Lunde etter at Bø glemte å gå strafferunden.

– Jeg har gjort verre feil enn det

Fourcade fikk med seg at Tarjei Bø glemte å gå strafferunden.

– Det er en stor feil, men jeg har gjort en verre feil enn det. Jeg gjorde det to ganger for to år siden. Man må alltid være fokusert når du går renn, sa han.

Verdenscupleder Johannes Thingnes Bø stod over sprinten i Oberhof fordi konen venter parets første barn.

– Jeg fikk en fordel da Johannes ikke startet, og var virkelig motivert. Jeg ønsker dem all lykke med fødselen av barnet, sa Fourcade til NRK.