Vil stille strengere krav til reiselivsnæringen

Det er bilder av vill, vakker og eksotisk natur som spres via sosialmedier som nå lokker store mengder med turister fra hele verden til Svalbard.

Samtidig settes settes de stadig nye rekorder i antall besøkende.

Dette har ført til at antallet useriøse aktører som kommer til øya kun for å skumme fløten av de turisteventyret, har økt.

– Når man ser på innleveringer av turmeldinger til Sysselmannen så har vi passer 150 turoperatører i 2019, men det er bare 35 av disse som er en del av det organiserte reiselivet på Svalbard, Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard.

Ronny Strømnes i Visit Svalbard ønsker strengere regelverk velkommen. Foto: Nils Ole Refvik

Strammer inn regelverket

Regjeringen har nå konkludert med at det nå er behov for tiltak som styrker rammevilkårene til en seriøs næring, og samtidig demper belastningen på den sårbare naturen.

Derfor varsles det nå flere innstramninger.

– Regjeringen tar nå grep for å sikre en god utvikling i reiselivet. Vi ser nå på hvordan vi kan utforme et slikt krav til sertifisering av turistguider, for å sikre at de har en tilstrekkelig kompetanse om miljø og sikkerhet i felt.

– I tillegg strammes regelverket om forstyrrelse av isbjørn, ferdsel og leiropphold inn, sier samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp).

Erlend Marø har jobbet som guide på Svalbard i mange år. For han er det naturlig at både sikkerheten, villmarksnaturen og utsatte kulturminner på Svalbard blir tatt vare på.

Erlend Marø er en erfaren guide på Svalbard. Foto: Dan Celius

Derfor ønsker han de nye kravene til regjeringen velkommen.

Færre turister, større inntjening

– Ja, det er på tide og det trengs. Det er for mange nesten ulykker og de har ikke noe kjennskap til naturen og de forholdene vi har her oppe, og det er problematisk, sier Erlend Marø, guide i Svalbard Wildlife Expedition.

De useriøse selskapene kommer fra hele Europa, men de glemmer at det er noe helt annet å drive reiselivsvirksomhet på Svalbard enn andre plasser.

Regjeringen ønsker også en bærekraftig utvikling av reiselivet på Svalbard.

– Dette kan føre til at færre turister velger Svalbard, men vil sikre et godt reiselivstilbud med god fortjeneste for de lokale aktørene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Kvalitet fremfor antall turister er viktig. I dag får man leie seg et våpen å dra på tur på eget initiativ og mange av de besøkende har ikke kjennskap til naturen og sikkerhetsutfordringene, sier Marø.

– I dag er det rundt 600 årsverk som jobber i turistnæringen. Det betyr at hver fjerde innbygger på Svalbard er relatert til bransjen igjennom restauranter, butikker, hoteller og reiselivet forøvrig, sier Ronny Strømnes, styreleder i Visit Svalbard.