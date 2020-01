Norske unggutter håvet inn 25 millioner kroner i 2019

2019 var et fantastisk år for e-sport. Vi mangler fortsatt et stort norsk lag i internasjonal sammenheng, men vi har mange enkeltdeltakere som har vist muskler gjennom hele året.

I denne artikkelen har vi samlet de utøverne som vant mest premiepenger i 2019, ifølge Esport Earnings.

Seg i mellom tjente de ti unge e-sportstjernene i overkant av 25 millioner kroner etter dagens kurs.

Fortnite-verdensmesteren Emil Bergquist Pedersen er den soleklare eneren på pengetoppen.

Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen – Fortnite

Emil Bergquist Pedersen, bedre kjent som «Nyhrox», slo virkelig gjennom i fjor. I en alder av 16 vant Emil fra Re i Vestfold VM i Fortnite, sammen med sin tidligere duo-partner David «Aqua» Wang.

Emil «Nyhrox» Bergquist Pedersen. Foto: Cooler esports.

Mellom seg delte de tre millioner dollar, noe som tilsvarer over 13 millioner kroner hver etter dagens kurs.

Siden den gang har duoen gått fra hverandre. Det blir uten tvil spennende å se hva Bergquist Pedersen kan få til i 2020.

Ludvik «Aitzy» Jahnsen – PUBG

Ludvik «Aitzy» Jahnsen. Foto: Tor-Steinar Nastad Tangedal, Good Game

Ludvik «Aitzy» Jahnsen fra FaZe Clan har hatt et år fylt med oppturer og nedturer: Fra å imponere i Playerunknown's Battlegrounds Europe League, til å bli utestengt for juks av spillskaperen PUBG Corp.

Utestengelsen ble senere opphevet, og det var da ting begynte å gå på skinner for nordmannen og FaZe Clan. Med seier i PUBG Europe League i både fase 2 og 3, i tillegg til en seier i Global Loot League Grand Slam og en andreplass i PUBG Global Championship, sikret Jahnsen seg premiepenger for nærmere to og en halv millioner kroner.

Casper «Hunterace» Notto – Hearthstone

Casper «Hunterace» Notto fra Nordavind var på alles lepper da han i april 2019 gikk av med seieren i Hearthstone World Championship.

Casper Notto vant verdensmesterskapet i Hearthstone. Foto: Blizzard

Unggutten fra Oslo har gjorde det utrolig bra i 2019, og ingen andre Hearthstone-spillere hentet mer premiepenger enn Notto i fjor. Han cashet inn over 2,3 millioner kroner.

Martin «MrSavage» Foss – Fortnite

Martin Foss, som går under aliaset «MrSavage» hos NRG, hadde et godt år med mange solide turneringer.

Fjerdeplass under TwitchCon og 14. plass under World Cup for duoer, etterfulgt av en respektabel 29. plass da han spilte alene, gjorde at den 16 år gamle Oslo-gutten hadde et fantastisk år med over halvannen million kroner i premiepenger.

Tommy «Taiga» Anh Le – Dota 2

Tommy «Taiga» Anh Le Foto: Epicenter

Den norske supportspilleren Tommy Anh Le, bedre kjent som «Taiga», gjorde historie da han var første nordmann til å spille i The International, som er Dota 2 sin aller gjeveste turnering.