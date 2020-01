Sveriges utenriksminister Ann Linde opplyser på Twitter at 17 personer som er bosatt i Sverige omkom i flystyrten i Iran, natt til onsdag.

– Mine tanker er med de pårørende, skriver utenriksministeren på Twitter.

Linde krever at flystyrten etterforskes nøye og upartisk, og melder at Sverige er klare for å bistå i arbeidet.

Blant ofrene i flystyrten var også 63 kanadiere.

Sveriges statsminister Stefan Löfven og Canadas statsminister Justin Trudeau snakket sammen om saken torsdag, etter at det ble kjent at flyet kan ha blitt skutt ned.

De to statslederne ber om at de rammede landene får innsyn i etterforskningen.