–Libya kan bli det nye Syria

Libya har vært preget av kaos og anarki sid en opprørere med luftstøtte fra Norge og andre NATO-land i 2011 styrtet Muammar Gaddafis regime. En rekke militsgrupper har siden kjempet om makten i landet, der det ble holdt valg i 2012.

Den internasjonalt anerkjente regjeringen, GNA, og nasjonalforsamlingen ble jaget ut av hovedstaden Tripoli i august 2013 og søkte tilflukt i Tobruk øst i landet.

En allianse av militante islamistgrupper og klanbaserte militsgrupper opprettet en ny regjering og nasjonalforsamling i Tripoli under paraplyen Nasjonalkongressen.

I ly av kaoset har også militante islamister som har sverget troskap til IS, etablert seg i landet.

Som ledd i en FN-støttet fredsprosess ble det i februar 2016 oppnevnt en tredje regjering, som ledes av Fayez al-Sarraj. Denne anerkjennes ikke av nasjonalforsamlingen i Tobruk og har liten reell makt.

Opprørsgeneralen Khalifa Haftar leder Libyas nasjonale hær (LNA), en opprørsgruppe som kontrollerer de østlige delene av landet.

4. april innledet LNA og andre militser som er lojale til Haftar, en militær offensiv for å ta Tripoli. (NTB)

Tyrkia ekspert Paul Levin. FOTO: UI

Han forteller at samarbeidet med Libya egentlig handler om en maktkamp i Middelhavet. Ifølge ham trenger Tyrkia partnere i kampen om å utvinne olje og naturgass i det østlige Middelhavet, der Kypros-konflikten spiller en viktig rolle.

-Ankara er redd for at de og Nord-Kypros vil havne utenfor pågående naturgassprosjekter i territoriale farvann på Kypros, og samarbeidet med Libya er et forsøk på å styrke Tyrkias maritime posisjon, sier han.

Proxy-krigere har blitt sendt til Libya

Levin sier at Tyrkia risikerer å bli involvert i en vanskelig borgerkrig, slik som i Syria.

–Tyrkia har allerede sendt et ukjent antall proxy-krigere fra Den syriske nasjonalhæren, SNA, til Libya. SNA er en samling av mer eller mindre radikale sunnimuslimske grupper, og noen av disse har tidligere hatt koblinger til blant annet Al Qaida, sier han.

Levin peker på at det å gå inn i Libya kan få store konsekvenser.

–Ifølge nyhetsmeldingene er Sarraj-regimets styrker veldig svake. Dersom Tyrkia skal snu krigslykken, vil det kreve et mer omfattende inngrep enn landet hittil har vært villig til å tilby. En større operasjon ville innebære større risiko for Erdogan både militært og politisk, sier han.

Morten Bøås er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

Hvorfor blander Tyrkia seg inn i Libya?

LIBYA-KJENNER: Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI. Foto: NUPI

–Det handler delvis om en større maktkamp i Midtøsten om hvem som skal lede sunniene. Tyrkia og Qatar er positive til Det islamske brorskapet, og støtter GNA, hvor brorskapet har innflytelse, mens Egypt, Saudi-Arabia, Emiratene og Jordan ser brorskapet som en fiende og en trussel. Det handler også om at Tyrkia vil ha en maritim avtale med Libya som kan inkludere områder rundt Kypros. Så Kypros-spørsmålet og mulige forekomster av olje og gass spiller også inn her.

-Tyrkia spiller høyt i Libya, og et problem er at de i denne konflikten står på motsatt side for Russland, som de ellers har relativt gode forbindelser til nå. Det er neppe i noen av deres interessere at situasjonen eskalerer, men når mange spiller et høyt spill med mye i potten kan ting fort gå galt, sier han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.