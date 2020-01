Erling Braut Haaland er ikke den eneste nordmannen som i 2020 spiller for en storklubb i gult og svart.



Et av Norges største Counter Strike-talenter er nå klart for å ta steget videre til den internasjonale scenen når han nå har signert for den amerikanske klubben Dignitas, som eies av det amerikanske basketballaget Philadelphia 76ers.

19-åringen fra Bodø har det siste halvannet året spilt for den norske klubben Nordavind DNB og satset alt på en proffkarriere i Counter Strike. Det har vist seg å gi resultater. Nå blir han én av tre nordmenn på den internasjonale CS-scenen.

Høsten 2019 annonserte Dignitas sin tilbakekomst til Counter Strike, og siden den gang har ryktene florert om hvem som kommer til å signere for laget. Nå er det klart at Dignitas har samlet fire av spillerne fra et av de mest dominerende CS-lagene i historien, i tillegg til det norske talentet Håkon «Hallzerk» Fjærli.

– Det er som å få spille med Messi og Ronaldo på laget, de er virkelig de største stjernene i spillet. Så det føles helt utrolig, forteller han til TV 2.

De uslåelige

I 2012 annonserte det svenske laget Ninjas in Pyjamas et helt nytt Counter-Strike lag i forbindelse med lanseringen av Counter-Strike: Global Offensive.

Laget bestod den gang av svenskene Patrick «f0rest» Lindberg, Robin «Fifflaren» Johansson, Richard "Xizt" Landström, Adam "friberg" Friberg og Christopher «GeT_RiGhT» Alesund. Det var knyttet store forventninger til laget, og det skulle vise seg å være berettiget. I perioden august 2012 frem til april 2013 var laget uslåelige, og tok den legendariske «87-0» rekorden – altså 87 kamper/kart uten tap.

Svenske Adam Friberg er en av veteranspillerne som nå blir en del av Dignitas. Foto: Adrian Bredesen, TV 2.

Det var først i 2014 laget gjorde omrokeringer grunnet dalende formkurve. Da la også Robin «Fifflaren» Johansson opp.

Nå er veteranene samlet nok en gang. Denne gangen vil Robin Johansson erstattes av Fjærli, og Johansson trer inn i rollen som trener. Den erfarne spilleren Adam Friberg har stor tro på den unge nordmannen som lagkamerat og forteller at de er veldig fornøyde med å ha sikret seg Fjærli i rollen som AWP-er.



– Jeg tror nesten vi er mer glad over å ha fått med han. Vi har spilt spillet såpass lenge, så det å få inn en ung spiller med nye idéer og nye tanker om spillet er midt i blinken for oss, sier han.