Torsdag kveld delte tidligere toppblogger og tidligere deltaker i Skal vi danse, Emilie «Voe» Nereng (24), et innlegg på Instagram hvor hun avslører at hun skal få sitt egen miniserie og Snap show på Matkanalen.

24-åringen, som kaller seg @emilienutrition på Instagram, fullførte i fjor en bachelor i ernæring og forteller at dette er noe hun har drømt om lenge.

– Jeg gleder meg til å endelig få se meg selv som programleder, det har jeg hatt en drøm om lenge og har vurdert om jeg skulle lage et program selv og legge det ut på YouTube. Men det medfølger blant annet en stor redigeringsjobb. Så det at jeg får et matprogram gjennom en proff produksjon er veldig stort for meg, sier Nereng til TV 2.

Utradisjonelt format

Skal vi danse-profilen forteller at hun er spent på hvordan publikum kommer til å motta programmet, som skal kjøres i et litt utradisjonelt format.

Innholdet som skal gå på den lineære kanalen, vil nemlig bli rundt fem minutter langt. I tillegg skal Nereng selv dele enda kortere videosnutter på sin egen Instagram-side og via Instagram-TV, også kalt IGTV.

– Det er en kul plattform å teste ut. Og jeg ser jo for meg at dette er fremtidens plattformer, forteller hun.

Enkelt å lage sunn mat

I de foreløpig fem programmene som er planlagt, kommer den tidligere bloggeren til å dele fra sine favorittoppskrifter. Hun håper hun kan inspirere folk og vise hvor enkelt det kan være å lage sunn mat.

– Det skal være fokus på at det er enkelt og gøy, sier hun.

Samtidig som hun er spent på tilbakemeldingene og om folk får lyst til å lage sunn mat når de ser programmene, innrømmer hun at hun har litt ekstra sommerfugler i magen for èn ting.

– Siden jeg er blogger er jeg vant til å styre alt selv, så jeg er spent på om personligheten min kommer frem på disse få minuttene.

Hemmelig prosjekt

Den matglade 24-åringen kan også avsløre at Nereng-fansen har mer å glede seg til i året som kommer. Hvis alt går etter planen, kan det nemlig hende at hun gir ut bok en gang til høsten.

– Men jeg kan egentlig ikke si så mye annet enn det akkurat nå, ler hun hemmelighetsfullt.

24-åringen var sist aktuell i TV 2-programmet Skal vi danse, hvor hun kom på fjerdeplass sammen med dansetrener Santino Mirenna (26).