I en årrekke har Mike Jensen vært kaptein for Rosenborg. Nå er imidlertid dansken på vei bort fra klubben.

– Han er på besøk i ny klubb. Vi vet fort mer i morgen, sier Rosenborg-trener Horneland til Adresseavisen.

Etter det TV 2 har grunn til å tro er det hos kypriotiske Apoel at dansken fredag er på besøk. Dette melder også kypriotiske medier.

Dette er klubben tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen har tatt over ansvaret for. Han debuterte i helgen med en 4-0-seier over Enosis Paralimni.

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet at Ingebrigtsen har hatt et godt forhold til Mike Jensen.

TV 2 har ikke lyktes i å komme i kontakt med Kåre Ingebrigtsen fredag.

Trolig får Rosenborg en brukbar overgangssum for 31-åringen, som har kontrakt med klubben ut 2021-sesongen.

Dessuten har Rosenborg brukbar dekning i Jensens posisjon som midtbanespiller. Blant annet har klubben hentet Sarpsborgs Kristoffer Zachariassen i vinter, en spiller som på mange måter er lik RBK-kapteinen på banen.