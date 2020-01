Magnus Carlsen jakter på ny rekord

Verdensmester Magnus Carlsen fikk en perfekt avslutning på fjoråret, med gull i både hurtigsjakk-VM og lynsjakk-VM. Han legger seg ikke på latsiden av den grunn, og starter det nye sjakkåret med å jakte et nytt trofe, denne gang i den nederlandske kystbyen Wijk aan Zee.



Et ekstra spenningsmoment denne gang blir hvorvidt han kan slå Sergej Tiviakovs rekord, med 110 klassiske sjakkpartier på rad uten tap. Per nå står Carlsen på 107 partier.

Du kan følge nordmannens rekordjakt på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo lørdag fra kl. 13.15 og i to uker fremover

Magnus Carlsen hadde trolig sitt beste sjakkår noensinne i 2019, og vartet opp med festsjakk av en annen verden. Faktisk startet han ballet i fjorårets utgave av nettopp «Tata Steel Masters», hvor han nå stiller til start igjen. Carlsen vant fjorårets utgave i suveren stil, med tidvis blendende spill. Hans avslutning av 2019 med to nye VM-gull var ikke mindre imponerende. Som om ikke det var nok avsluttet Carlsen også 2019 med en rekke på 107 partier på rad uten tap, og om han går gjennom de første fire rundene i Nederland uten tap har han slått nederlandske Tiviakovs rekord, på 110 klassiske partier på rad uten tap.

Kommer Carlsen riktig i flytsonen i Tata Steel Masters, kan han også nærme seg sin egen rating-verdensrekord fra april 2014. Den er på 2888,9. Carlsen starter året på 2872,0.

«Tata Steel Masters» er en av de virkelig store og tradisjonsrike turneringene på verdensbasis, og etter raske trekk i jula skal vi nå se spillerne vende tilbake til det klassiske formatet.

Carlsen har et spesielt forhold til Tata Steel-turneringen, der han har konkurrert i alle år (minus 2014) siden han slo gjennom med seier i C-gruppen som 13-åring i 2004.

– Mange som har vært i den forblåste lille kystlandsbyen syns det er litt rart at jeg vender tilbake hvert år, sier verdensmesteren til TV 2. Men jeg liker meg. Tre uker her i januar er «detox (renselse, journ. anm.) for sjelen».

29-åringen må betegnes som kongen av Wijk aan Zee, hvor han har vunnet sju ganger tidligere. Neste på lista er legenden Vishy Anand fra India, som har hentet hjem fem turneringsseirer.

Tidligere verdensmester Anand er blant Magnus sine rivaler i Nederland også i år, men her er det flere spennende navn å se opp for. Amerikanske Fabiano Caruana har i lang tid vært regnet som Carlsens farligste utfordrer i klassisk sjakk, og verdenstoeren stiller til start, sulten på suksess. Det gjør også hjemmehåpet Anish Giri, som har vist glimrende spill på hjemmebane ved flere anledninger og endte et halvt poeng bak Magnus i fjor. Carlsens overmann fra VM i Fischer-Random, amerikaneren Wesley So, er fjerderangert i turneringen. So kan være en utfordrer til tittelen også denne gang.