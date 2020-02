Det er alltid litt spesielt å få overlevert nøklene til en Citroën. Dette franske merket har nærmest gjort det til en prinsippsak å være litt annerledes.

Det er ikke lenger like åpenbart som i "glansdagene" – da design og originale løsninger skilte disse bilene fra alt annet. Men hvis du følger med, vil du finne rester av den sære og sjarmerende sjela, også i de nyeste modellene.

Dette er en fornyet utgave av den lille crossoveren C4 Cactus, som faktisk vakte ganske stor oppmerksomhet da den ble lansert i 2014. Den passet fint inn i markedet den gang da: Liten, billig, litt SUV-aktig, tøft design og effektive motorer.

Men det har det vært en voldsom omveltning i markedet her hjemme, siden den tid. Nå er det elektrifisering, som gjelder. Og det får du ikke med C4 Cactus. Her kan du i stedet velge mellom bensin- eller dieselmotorer.

Hva er nytt?

Først og fremst: De store "airbump"-putene på dørene er borte. Og det er synd! For de var en viktig del av utstrålingen på denne bilen. Det som virkelig gjorde at den skilte seg ut – og som avslørte at det var snakk om en Citroën. I tillegg til at de hadde en praktisk funksjon, ved at den beskyttet mot småbulker. Putene rundt front- og baklyktene er også borte.

Den nye føyer seg mer inn i rekken av andre kompakte bybiler.

Skal du ha en Citroën Cactus ville vi valgt en farge som løfter utseendet mer enn testbilen.

Vi har heller ikke sansen for løsningen med lyktene – med smale lykter øverst og to store, avlange "klumper" under. Særlig ikke siden lysene heller ikke fungerer særlig bra. Det er et av punktene der rimelige biler skiller seg mest fra de dyre, med fullverdige LED-lys. Med den mørke vinteren vi har i Norge, er det en vesentlig mangel at ikke lysene er bedre.

I interiøret får du egentlig mye av det samme som tidligere. Av positive ting kan vi nevnte det kule dashbordet med reimer og "knotter" – som skiller den fra alt annet. Det er også en bitteliten skjerm foran rattet – og en litt større skjerm på dashbordet. Du fungerer helt greit, begge to.

Koppholderne er dessverre ikke spesielt stødige, og sliter med å holde ting på plass hvis du kjører fort i svingene. Men akkurat det siste skal du helst ikke gjøre, uansett. Mer om det siden ...

Vi har faktisk mer sansen for første utgave av Cactus – som vi synes har mye mer særpreg. I tillegg har bilen på bildet en langt mer passende farge, enn testbilen.

Hva er styrker og svakheter?

Setene er rett og slett fantastiske! Testbilen er utstyrt med komfortsetene. De koster 2.700 kroner – og er verdt hvert eneste øre! De er riktignok ikke bygget ut med noe særlig sidestøtte å snakke om, og sitteputa kan ikke forlenges. Men tro oss – i denne prisklassen skal det likevel veldig mye til å overgå disse setene!

C4 Aircross er ikke den beste bilen å kjøre i mørket, ettersom hovedlysene er ganske svake. Reimer og "knottene" på hanskerommet er med på å gi litt særpreg innvendig. De innvendige dørhåndtakene er en stilig detalj.

Komforten er for øvrig et viktig pluss. Citroën er jo viden kjent for sine hydrauliske fjæringer. På C4 Cactus har de en ny løsning – "hydraulic cushions". Det er puter i støtdemperne som hjelper til å gjøre kjøreturen mest mulig behagelig. Og med unntak av veldig skarpe hull eller kanter, da det smeller litt, gjør de en helt utmerket jobb.

Motoren er en småhissig, 1,5-liters bensin – som yter 130 hk. Den gjør C4 til en pigg liten bil. 0-100 km/t er unnagjort på bare 8,1 sekunder. Den automatiske girkassen fungerer overraskende godt – og du har også et Sport-program.

Men aktiv kjøring er ikke denne bilens store paradegren, for å si det sånn. Til det er tyngdepunktet for høyt og fjæringen for myk.

Plassen i bagasjerommet er akkurat den samme som før: 358 liter. Legger du ned setene, øker det til 1.170 liter. Det er helt greit i småbilklassen.

Inni bilen er det mørkt. På kvelden er det til og med bekmørkt! Atmosfære-belysning på moderne biler kan tidvis være for mye av det gode. Men her er det i overkant dunkelt – og vanskelig å finne ting man legger fra seg. Om ikke annet ville det vært fint med litt lys i for eksempel koppholderne og det lille oppbevaringsrommet i midtkonsollen.

Hva koster den?

Testbilen koster 314.000 kroner med utstyrspakkene som følger med – og er egentlig så utstyrt som du får denne bilen. Vi savner riktignok adaptiv cruise control, automatisk justering av lysene og elektriske seter, men dette er jo en ganske rimelig bil.

Verre er det imidlertid at du i disse dager får en god del elektriske biler som er større og har mer utstyr – til omtrent samme pris.

Baksetene er trange - og takhøyden begrenset. Ikke et spesielt egnet sted for de over 180 cm. Men glasstaket gir i alle fall en lys og romslig følelse.

Hvem er konkurrentene?

Det er egentlig veldig få konkurrenter. Men Kia Soul og Renault Captur er naturlige å trekke fram.

Renaulten er noe billigere – selv med større motor (290.000 kroner med 150 hk) – men er vesentlig tregere fra 0-100 km/t (9,4 sek.). Captur har også større bagasjerom (377 liter).

Citroën er et merke mange forbinder med en spennende histore og en rekke spesielle modeller.

Vil naboen bli imponert?

Nei, testbilen får ikke mange blikk etter seg. Først og fremst skyldes det den mørke fargen, som ikke gjør designet noen tjenester. Det burde vært forbudt med svart lakk på en C4 Cactus!

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide er det norske bileiere som selv har fortalt hva de mener om bilene sine. Så langt ligger det inne over 8.000 omtaler!

Nesten 200 av disse er for Citroën, og norske Cactus-eiere digger bilen sin! Klikk her for å lese mer

Broom mener:

Cactus er blitt voksen. Vi likte den bedre som rebelsk ungdom. Særlig snakker vi da om utvendig design.

Men bak det litt strammere og mer polerte ytret, finner vi fortsatt egenskapene som gjør C4 Cactus til en bil som er verdt å merke seg: Lekent interiør med særpreg, fantastiske seter og høy komfort.

Hadde den vært elektrisk, kunne den solgt i bøtter og spann!

Du vil neppe se mange Citroën C4 Cactus på norske veier.

Citroën C4 Cactus 130 Pure Tech Motor: 1,2-liter, bensin Effekt: 130 hk / 230 Nm 0-100 km/t: 8,1 sek. Toppfart: 208 km/t Bagasjerom: 358 / 1.170 liter Lengde x bredde x høyde: 416 / 153 / 198 cm Vekt: 1.090 kg Pris: Fra 240.000 kroner (110 hk) Pris testbil: 314.000 kroner

Visste du at?

– Citroën markerte 100-årsjubileet sitt på testbanen La Ferté-Vidame i fjor sommer – og samlet rundt 5.000 (!) biler fra merkets mangfoldige historie!

– Den legendariske småbilen Citroën 2CV debuterte allerede på bilutstillingen i Paris i 1948

– Citroën var Norges 20. mest solgte merke i 2019

