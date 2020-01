Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie startet sin høring med å ta ansvar.

– Som statsråd tar jeg selvsagt ansvar for mitt departement, sier Hauglie.

– Et sentralt spørsmål hvorfor artikkel 21 er tolket feil i så mange år. Det er sammensatt. Det er naturlig å starte med mitt eget departement, som har det overordnete ansvaret. Når en feil er pågått i så mange år er det åpenbart at departementet ikke kan være fornøyd. I ettertid med det vi nå veit, ser jeg at flere spørsmål burde vært stilt på et tidligere tidspunkt. Direktoratet har ansvaret for å løfte spørsmål hvor det er behov for avklaringer, blant annet på grunn av kjennelser i Trygderetten, sier hun.

Hun sier det er grunn til å stille spørsmål ved om departementet har fulgt opp Nav godt nok.

– Når vi nå vet at direktoratet etterlyste avklaringer er det grunn til å spørre at etaten er fulgt opp på et tilstrekkelig detaljert nivå. Departementet vil gjennomgå vår etatstyring og arbeid med EØS-relaterte spørsmål, sier Hauglie.

I forkant av at EØS-regelverket om trygdeytelser skulle oppdateres i 2012 ba Nav om ekstrahjelp til å forstå de nye reglene. Departementet svarte nei. Den gang var Dag Terje Andersen (Ap) statsråd.

Hauglie sier Nav to ganger har tatt opp problemstillingen med departementet.

14. mars 2008 i en høringsuttalelse i forbindelse med innføringen av arbeidsavklaringspenger.

11. mars 2009 i forbindelse med ny trygdeforordning.

– Fra mars 2009 til november 2018, kan vi ikke se at spørsmålet er løftet til departementet, sier Hauglie.

Statsråden erkjenner at statsministeren og riksadvokaten kunne vært informert før.

– For å sette en slik praksis til side, måtte departementet fremskaffe et grundig beslutningsgrunnlag. Dette mener jeg fortsatt var riktig. I ettertid ser vi at Riksadvokaten og Statsministerens kontor kunne vært varslet tidligere, sier hun.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch sa torsdag at han allerede i 2017 burde blitt orientert om usikkerheten.

– Når vi ser det nå, kan vi være enige om at riksadvokaten burde vært informert på et tidligere tidspunkt, men akkurat når dette tidspunktet er er ikke jeg den rette til å konkludere om nå, sier Hauglie i høringen.



Hun peker på at også Høyesterett har utmålt straff basert på den feilaktige lovforståelsen.

– Ressurshensyn alene er derfor ikke forklaring nok. Navs praksis er blitt bekreftet av kompetente organer i årevis.

Saken oppdateres.